Każda z nas ma wąsik, bez wyjątku. Część ma cienkie, rzadkie i ledwo widoczne włoski, część natomiast ciemne, gęste i grube, które trudno ukryć pod makijażem i które często wywołują dyskomfort. Dobra wiadomość jest jednak taka, że bez problemu możemy się ich pozbyć. Istnieje wiele skutecznych i bezpiecznych metod depilacji, dzięki którym będziemy mogły cieszyć się nieskazitelnie gładką skórą na długo.

Nitkowanie polega na usuwaniu włosków przy pomocy zwykłej nitki, której używamy do szycia. Metoda ta jednak wymaga wprawy. Nitkowania trzeba się po prostu nauczyć. Jest to metoda dość niedroga i pozwala usunąć wąsik poprzez wyrywanie go skręconymi odpowiednio nitkami. Filmy instruktażowego nie jest trudno znaleźć w sieci. Prawidłowo wykonane nitkowanie pozwala cieszyć się gładką skórą przez mniej więcej 2-3 tygodnie.

Istnieje niedrogi sposób depilacji przy pomocy specjalnej tarczy z mnóstwem mikroskopijnej wielkości kryształków, który może przypominać papier ścierny. Różnica jest taka, że tarcza jest delikatna, ale działa podobnie. Pocieramy nią miejsca, w których rośnie wąsik. Kryształki powodują ścieranie włosków, ale niestety podrażniają również skórę. Działają podobnie jak maszynka, z tym, że usuwają włoski bliżej skóry, czyli dokładniej. Taka tarcza działa jednak tylko w przypadku włosków bardzo delikatnych. Nie poradzi sobie z wąsikiem ciemnym i dość grubym.

Za najbardziej skuteczną metodę usuwania wąsika kobiety uważają laser. Jest to zabieg dość kosztowny, bo trzeba odbyć kilka takich wizyt w gabinecie, żeby zobaczyć satysfakcjonujący efekt. Ilość takich zabiegów, to sprawa indywidualna. Wszystko zależy od ilości włosków. Na laserowe usuwanie wąsika trzeba wybrać się kilka razy z tego powodu, że włosy są w różnych fazach wzrostu i podczas jednego zabiegu kosmetolog usunie tylko część owłosienia. Koszt takiego jednorazowego zabiegu na wąsik, to ok. 50-100 zł. Po około mniej więcej pięciu takich zabiegach, zniszczonych zostaje około 80-90% włosków. Efekt nie utrzymuje się jednak przez całe życie, ale tylko przez kilka lat. Biorąc jednak pod uwagę koszty związane z depilacją woskiem średnio co dwa tygodnie i poświęconym na to czasem, zabieg może być opłacalny.

Warto pamiętać jednak, że depilacja laserowa jest skuteczna tylko przypadku włosków ciemnych i dość grubych.

fot. Usuwanie wąsika laserem/ Adobe Stock, Roman

Pasta cukrowa jest dobrą alternatywną dla wosku. Jeśli masz wprawę w depilacji pastą cukrową, śmiało możesz użyć jej do usuwania wąsika. W przeciwieństwie do wosku, pasta cukrowa przykleja się tylko do włosków, a nie do włosków i skóry. Dzięki temu depilacja jest mniej bolesna. Nie musimy się również obawiać podrażnień czy alergii, ponieważ pasta cukrowa ma w swoim składzie wyłącznie naturalne składniki. Taką pastę możemy przygotować w domu lub kupić gotową. Pamiętaj tylko, że włoski nie mogą być zbyt krótkie, bo depilacja nie będzie skuteczna.

Depilacja pastą cukrową w domu - instrukcja krok po kroku

Skuteczną metodą usuwania niechcianego wąsika jest depilacja woskiem. Najlepiej jest kupić gotowe paski z woskiem, które są przeznaczone do usuwania owłosienia na twarzy. Jeśli posiadamy zestaw do depilacji ciała woskiem z rolką, wystarczy, że paski do depilacji podzielimy na mniejsze, nałożymy na nie wosk i przykleimy do twarzy na wybrane miejsca, z których chcemy usunąć owłosienie. Wosk wyrywa włoski z cebulkami, dzięki czemu nie odrastają nawet przez 2-3 tygodnie, podobnie jak w przypadku pęsety. Resztki wosku usuwamy zwykłą oliwką. Pamiętajmy, żeby nie depilować woskiem skóry opalonej i po peelingu, ponieważ jest ona wówczas bardziej skłonna do podrażnień. Jeśli po użyciu wosku twoja skóra jest czerwona i pojawią się krostki, można posmarować ją specjalną maścią na podrażnienia, o którą warto zapytać w aptece.

Najlepiej depilować woskiem na noc, bo wtedy nie musisz się martwić, że wychodzisz z domu zaraz po usunięciu włosków z lekko zaczerwienioną skórą na twarzy.

Depilacja woskiem w domu - jak ją wykonać krok po kroku?

Najprostszym sposobem usuwania niechcianych włosów znad górnej wargi jest pęseta. Wyrywamy nią włosek po włosku. Jest to niekiedy pracochłonny zabieg, ale nie wymaga od nas kupowania nowych preparatów za każdym razem, kiedy chcemy się pozbyć wąsika. Pęsetą możemy usunąć włoski z cebulkami, dzięki czemu odrastają one dopiero po około 2 tygodniach albo później. Poza tym z czasem stają się słabsze i odrasta ich mniej. Niekiedy takie efekty widać dopiero po kilku latach, ale mimo wszystko jest to metoda godna polecenia.

fot. Usuwanie wąsika pęsetą w domu/ Adobe Stock, _KUBE_

Efekty po depilacji wąsika depilatorem, to sprawa bardzo indywidualna. Dla niektórych kobiet to wygodna i skuteczna metoda, która nie powoduje podrażnień i nie boli, dla innych usuwanie włosków nad górną wargą przy pomocy depilatora wiąże się z dużym bólem i poważnymi podrażnieniami. Jeśli masz jednak wybór, odradzamy depilator i polecamy inne, łagodniejsze metody na ten delikatny fragment skóry, m.in. pęsetkę, wosk albo pastę cukrową.

Jeśli wąsik nie jest zbyt gęsty i bardzo widoczny, przypomina raczej delikatny meszek, ale jest ciemny, zamiast depilacji, można wykonać rozjaśnianie. Istnieją specjalne preparaty przeznaczone do włosków znajdujących się nad górną wargą. Pamiętajmy jednak, że zanim posmarujemy kremem rozjaśniającym cały wąsik, powinnyśmy zrobić próbę na małym fragmencie skóry w tej okolicy. Może się bowiem okazać, że kosmetyk nas uczula, a w miejscu po rozjaśnianiu powstanie czerwona plama i krostki. Rozjaśnianie, podobnie jak golenie czy depilacja, musi być powtarzane, ponieważ włoski, nawet te pod nosem rosną i wypadają, a w ich miejsce wyrastają nowe. Tak więc po kilku dniach może być już widać ciemniejszy odrost.

Usuwanie wąsika maszynką do golenia

Nie polecamy takich metod, jak usuwanie wąsika przy pomocy maszynki do golenia. Skóra w miejscu golenia będzie bowiem gładka tylko przez kilka lub kilkanaście godzin. Później możemy przy dotyku czuć odrastające włoski, które będą nieco twardsze od tych ogolonych. Nie jest to nic przyjemnego, a poza tym skutecznego.

Usuwanie wąsika kremem do depilacji

Podobnie szybko jak po użyciu maszynki do golenia odrośnie nam wąsik po usunięciu go kremem do depilacji. Różnica jest tylko taka, że krem osłabia włoski i nie odrastają one takie sztywne jak po maszynce. Krem do depilacji polecamy zatem tylko w sytuacjach awaryjnych. Zanim jednak użyjemy kremu po raz pierwszy sprawdźmy na małej powierzchni czy nie mamy uczulenia na dany kosmetyk. Nie chciałybyśmy chyba pozbyć się wąsika a zyskać czerwoną swędzącą plamę pod nosem? Z tego powodu polecamy usuwanie wąsika razem z cebulkami.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.08.2015

