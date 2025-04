Z ilu urządzeń do pielęgnacji ciała korzystasz? Masz pewnie depilator lub maszynki do golenia, szczoteczkę soniczną do oczyszczania twarzy, szczotkę do masażu ciała. Ogólnie – całe mnóstwo i wszystkie są potrzebne, niezastąpione, i niezbędne. Po co tylko taka liczba tych wszystkich sprzętów? Co z pieniędzmi, które na nie wydałaś (lub wydasz)? A co z miejscem? Przecież to trzeba gdzieś trzymać. A co byś powiedziała, gdyby wszystkie te urządzenia zastąpić jednym? Niemożliwe? A jednak!

Reklama

12 w 1 czyli nasz zestaw marzeń!

Zestaw do pielęgnacji Silk-épil 9 SkinSpa 9-969V Wet&Dry od Brauna zawiera depilator, szczotki do peelingu ciała, nakładkę do masażu witalizującego i szczoteczkę do twarzy w jednym urządzeniu. Wystarczy wymienić nakładki, by z depilatora powstało urządzenie do pielęgnacji ciała. Bez tony kosmetyków i setek przeróżnych sprzętów. Wygodnie, elegancko, kobieco i co najważniejsze - bardzo ergonomicznie. Zobacz, jak to działa!

Po pierwsze – depilator

Idzie lato - i wiadomo potrzebujemy depilatora, który pozwoli cieszyć się idealnie gładkimi nogami o wiele dłużej niż po goleniu żyletką. I taki właśnie jest depilator z zestawu od Brauna, który zapewnia gładkość aż do 4 tygodni! Co ważne, depilator usuwa włosy o wielkości ziarnka piasku, nawet te o długości 0,5 mm. Można z niego korzystać pod prysznicem, biorąc kąpiel i na sucho.

Po drugie - pielęgnacja ciała

Ale to nie koniec. Wystarczy zmienić nasadkę i z urządzenie z depilatora zamienia się na sprzęt do pielęgnacji ciała. Masz pewnie mnóstwo kosmetyków złuszczających, ale nie oszukujmy się: żaden kosmetyk nie da takiego efektu, jak urządzenie złuszczające - które oczyszcza i wygładza skórę. Zestaw do pielęgnacji Silk-épil 9 SkinSpa 9-969V Wet&Dry posiada specjalne szczoteczki do peelingu: biało-niebieska pomaga uniknąć wrastania włosków oraz działa jak najlepszy peeling, zaś fioletowa delikatnie złuszcza naskórek. W zestawie jest też zielona nakładka masująca z wypustkami, która poprawia wygląd skóry i pozwala się jej zregenerować. Co najlepsze, te wszystkie funkcje dostępne są w jednym urządzeniu!



Po trzecie - oczyszczanie twarzy

Peeling, tonik, żel, krem pod oczy i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że zamiast tony kosmetyków wystarczy Zestaw do pielęgnacji Silk-épil 9 SkinSpa 9-969V Wet&Dry, w którym mamy też szczoteczkę do twarzy. Urządzenie usuwa makijaż i zanieczyszczenia z porów skórnych, a także działa jak peeling.

Reklama

Proste? My jesteśmy zachwycone!