Codzienny nawał obowiązków nie ułatwia pielęgnacji urody, na którą musimy często poświęcać wiele czasu. O jakichkolwiek zaniedbaniach nie może być mowy, ale na szczęście są sprytne sposoby na to, by zawsze wyglądać promiennie bez długiego przesiadywania w łazience.

1. Największe zabiegi kosmetyczne rób w weekendy

Raz w tygodniu poświęć swojemu ciału nieco więcej czasu, by w pozostałe dni nie wymagało ono większej uwagi. Najlepszy do tego nadaje się wolny od pracy dzień. Co warto wtedy zrobić? Przede wszystkim:

• Peeling twarzy i całego ciała

• Nałożyć maskę na twarz i dekolt (np. nawilżającą lub odżywczą)

• Manicure i pedicure

• Nałożyć odżywczą maskę na włosy

• Depilację (ciała i brwi)

Jeśli uda się to wszystko zrobić w weekend, można zaoszczędzić mnóstwo czasu na pielęgnację w ciągu tygodnia.

2. Pamiętaj o codziennym oczyszczaniu twarzy

Choć byś była bardzo zmęczona, nigdy nie kładź się z makijażem do łóżka. Porządne oczyszczenie twarzy przed snem to klucz do zachowania pięknej cery, które nie wymaga dużo czasu. Wystarczy zaopatrzyć się w dobry płyn micelarny i wyrobić w sobie nawyk jego codziennego stosowania. Czysta skóra wieczorem gwarantuje promienną cerę rano, nawet jeśli zapomni się o kremie na noc.

3. Kup jeden balsam do ciała, ale o wszechstronnym działaniu

Kupowanie oddzielnych kosmetyków np. do ujędrniania biustu, na rozstępy na udach i do nawilżania reszty ciała mija się z celem, jeśli nie ma się czasu ich wszystkich używać. Lepiej zainwestować w dobrej jakości uniwersalny balsam, który przede wszystkim powinien skutecznie nawilżać.

4. Wybieraj kosmetyki typu 2w1

Na przykład: żel pod prysznic z funkcją balsamu (tzw. balsam pod prysznic), szampon z odżywką, płyn micelarny zamiast toniku i mleczka, żel pod prysznic z dodatkiem peelingu, podkład pod makijaż z dodatkiem kremu pielęgnacyjnego (nawilżającego, ujędrniającego, przeciwzmarszczkowego itp.), kompakt puder+ podkład itd. Dzięki takim kosmetykom oszczędza się czas, miejsce w łazience i pieniądze.

5. Kupuj kosmetyki dobrej jakości

Lepiej mieć jeden skuteczny krem, który wystarczy nałożyć raz dziennie, niż kilka kosmetyków o marnym działaniu. Warto też zainwestować w kosmetyki o przedłużonej trwałości np. lakier do paznokci i kosmetyki do makijażu, by trzymały się skory przez cały dzień.

6. Utrzymuj porządek w łazience

Żeby nie tracić czasu na szukanie kosmetyków trzymaj je poukładane w jednym miejscu: na półeczce, szafce lub specjalnym kuferku.

7. Rozważ makijaż permanentny

Jeśli codziennie rano przed pracą spędzasz sporo czasu na robienie makijażu, to być może lepszym rozwiązaniem będzie makijaż permanentny, którego trwałość szacuje się na 2-3 lata. Możesz sobie dzięki niemu poprawić kontur i barwę ust, zrobić kreski na powiekach albo wymodelować i zagęścić brwi.

8. Trudne do ułożenia włosy ujarzmij lekką trwałą

Nowoczesne płyny do trwałej są dość łagodne dla włosów, a efekty ich stosowania przez dobrych fryzjerów wyglądają bardzo naturalnie. Dla osób o sztywnych i niepodatnych na układanie włosach jest to często najlepszy sposób na oszczędność czasu spędzanego przy czesaniu.