Karnawałowa zabawa to przyjemność, ale wracasz z niej zmęczona jak po ciężkiej pracy. W głowie jeszcze szumi wino, wytańczone nogi odmawiają posłuszeństwa, twarz jest opuchnięta, a oczy zaczerwienione. Ciężkostrawne jedzenie w połączeniu z alkoholem dają o sobie znać, co odbija się na cerze.

Reklama

W rozgrzanej zabawą skórze gruczoły łojowe pracują ze zdwojoną siłą, dlatego twarz błyszczy jak u nastolatki. Nawet po kilku godzinach snu cera jest nadal zszarzała. Jeśli masz wrażliwą skórę, możesz się spodziewać zaczerwienień z powodu rozszerzonych naczynek krwionośnych.

Akcję ratunkową dla skóry zacznij od demakijażu. Pod żadnym pozorem nie przekładaj tego na później. Nagromadzone na twarzy kurz, pot, wydzielina gruczołów łojowych i resztki makijażu to doskonała pożywka dla bakterii. Koniecznie przetrzyj twarz mleczkiem lub zmyj żelem. Skóra będzie Ci wdzięczna za odrobinę toniku łagodzącego podrażnienia.

Na oczyszczoną twarz nałóż warstwę kremu regenerującego na noc. Kiedy Ty będziesz jeszcze odsypiać, skóra już zacznie się dotleniać i nawilżać.

Przy łóżku postaw butelkę wody mineralnej. Tuż po przebudzeniu okaże się nieodzowna. Dzięki niej uzupełnisz niedobór płynów i pozbędziesz się toksyn nagromadzonych w organizmie po obfitej kolacji.

Po przebudzeniu pierwsze kroki skieruj pod prysznic. Podziała lepiej niż filiżanka kawy, poprawiając krążenie i dodając energii. Do mycia użyj żelu z aromatycznym olejkiem. Dobrze zrobi Ci pobudzający zapach zielonej herbaty, mandarynki lub imbiru. Na koniec skieruj na nogi zimny strumień wody o temperaturze 10-20 st. C. To zmobilizuje do pracy naczynia krwionośne i pomoże pozbyć się uczucia ciężkich nóg. Po prysznicu ulgę łydkom przyniesie balsam detoksykujący z dodatkiem chłodzącej mięty.

Zanim na dobre zaczniesz dzień, połóż się na 10 minut z maseczką na twarzy. Formuła detoksykująco-nawilżająca ułatwi dotarcie tlenu do komórek i pomoże usunąć zalegające w nich toksyny. Jeśli dopatrzyłaś się podrażnień, zastosuj maseczkę relaksującą, która zawiera składniki łagodzące i zmiękczające skórę.

Zaczerwienione oczy odzyskają blask dzięki kompresom z zimnej esencji herbacianej lub świetlika. Niektóre firmy polecają maseczki specjalnie dla zmęczonej skóry wokół oczu. Przyda Ci się też krem likwidujący obrzęki, który ułatwia krążenie limfy.

Po przebalowanej nocy wybierz krem na dzień dodający skórze blasku. Świetnie nadają się do tego kosmetyki z witaminami A, C i E. Dzięki takiemu zestawowi witamin skóra stanie się świeższa i bardziej jędrna. Z szarą cerą poradzą sobie kremy dotleniające.

Jak balować, żeby nie żałować?

Pomyśl zawczasu, aby szampańska zabawa następnego dnia nie zamieniła się w koszmarnego kaca. Zanim sięgniesz po kieliszek, zjedz coś. Jedzenie hamuje wchłanianie alkoholu, który wolniej przedostaje się do krwiobiegu. Nie pal. Papierosy sprawiają, że więcej się pije. Nikotyna zwęża naczynia krwionośne, które rozszerza alkohol. Im ciemniejszy i słodszy, tym większe prawdopodobieństwo kaca. Szampan przedostaje się do krwiobiegu o wiele szybciej niż alkohol bez bąbelków. Natomiast mocne trunki wchłaniają się wolniej niż rozcieńczone. Czysty alkohol uaktywnia dno żołądka, które wydziela ochronny śluz. Przenikanie procentów do krwi jest wolniejsze. Daje to fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ale bez złudzeń! Mocny trunek i tak zadziała, tyle że później. Jeśli alkohol już zaszumiał Ci w głowie, przed snem pij jak najwięcej niegazowanej wody mineralnej bogatej w cenne mikroelementy, np. Ustronianki. Alkohol odwadnia organizm i wypłukuje z niego witaminy. Dlatego sięgnij po preparaty zawierające witaminy A, B1, B6 i C.

Reklama

Joanna Hryniewicka