Wiele osób rok w rok wyczekuje pierwszych dni wiosny, aby poczuć ciepłe promienie słońca na skórze. Zresztą nic dziwnego – może ono znacząco poprawić samopoczucie oraz bierze udział w syntezie aktywnej postaci witaminy D. Niestety, ekspozycja na promieniowanie UV bez odpowiedniej ochrony może negatywnie oddziaływać zarówno na naskórek, jak i skórę właściwą oraz układ odpornościowy. Laboratoria Eau Thermale Avène od ponad 30 lat oferują skuteczną fotoprotekcję, aby chronić skórę wrażliwą i zachować dobrą kondycję wszystkich typów cery.

Ultraskuteczna i ultraszeroka ochrona



Marka Avène, ekspert w dziedzinie pielęgnacji skóry wrażliwej, wprowadza dwa nowe produkty zapewniające bezpieczną i skuteczną ochronę przeciwsłoneczną do codziennego stosowania. Fluidy zapewniają wysoką, codzienną ochronę przed promieniowaniem UVB i UVA, a także przed światłem niebieskim (HEV). Dzięki zawartości filtru TriAsorBTM, Ultra Fluidy niwelują 95% uszkodzeń DNA w komórkach i 40% przebarwień powstałych w wyniku ekspozycji na światło niebieskie.

Opatentowany filtr TriAsorBTMo ultraszerokim spektrum działania dodatkowo nie wpływa na mikroorganizmy morskie. Nowości cechują się ultralekką konsystencją, dzięki której szybko się wchłaniają i zapewniają matowe wykończenie. Stosowanie produktów pozwala na skuteczną ochronę przeciwsłoneczną, opóźnia procesy starzenia się skóry oraz przeciwdziała powstawaniu zmarszczek i przebarwień.

Ultra Fluid Perfector



Rekomendowana cena brutto: 103,80 zł

Ultra Fluid Perfector zawiera filtr SPF50+ i pigment, którego uniwersalny odcień dopasowuje się do większości fototypów skóry. Zapewnia efekt wygładzonej, ujednoliconej oraz promiennej cery. Chroni, wyrównuje koloryt, a także zapobiega fotostarzeniu. Według 93% badanych* poprawia strukturę skóry. Fluid jest również doskonałą bazą pod makijaż. Zastosowana technologia zapewnia lekką, wodną konsystencję.

*Test konsumencki przeprowadzony w 14. dniu stosowania wśród 69 uczestniczek.

Ultra Fluid niewidoczny na skórze



Rekomendowana cena brutto: 103,80 zł

Produkt posiada niezwykle płynną i lekką konsystencję. 97% kobiet uważa, że fluid zapewnia całodniowe nawilżenie*. Szybko się wchłania i zapewnia nieklejące, matowe wykończenie, które widać natychmiast po aplikacji**. Dzięki temu jest doskonałą bazą pod makijaż. Zapewnia optymalną codzienną ochronę. Antyoksydant zawarty w produkcie pomaga chronić komórki przed wolnymi rodnikami.

*Test konsumencki przeprowadzony w 14. dniu stosowania wśród 69 uczestniczek.

** Badanie biometrologiczne efektu matującego na grupie 22 osób.

Na każdą porę każdego dnia



Po krem z filtrem często sięga się w okresach największego nasłonecznienia. Choć to szczególnie ważne, aby używać ich wiosną, latem i wczesną jesienią, to kremy zawierające filtry UV powinny być stosowane całorocznie – promieniowanie UV, w tym promieniowanie HEV (światło niebieskie), dociera do nas przez 365 dni w roku. Przed ekspozycją na słońce należy nanieść produkt w ilości odpowiadającej 1 długości palca na twarz i szyję oraz często ponawiać aplikację, aby utrzymać ochronę – zwłaszcza po spoceniu się, pływaniu lub wycieraniu ręcznikiem. Dodatkowo, w dzisiejszych czasach jesteśmy również narażeni na permanentne działanie światła niebieskiego HEV z ekranów naszych urządzeń elektronicznych.

Poznaj całą ofertę dermokosmetyków Eau Thermale Avène z gamy suncare tutaj.

