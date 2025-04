Często po całym dniu pracy i codziennej krzątaniny odczuwa się zmęczenie i opuchliznę nóg. Zjawisko to nasila się zwłaszcza w ciepłe dni. Opuchlizna często dotyczy stóp, łydek lub puchną całe nogi. Jest to częsta przypadłość występująca zarówno u kobiet jak i mężczyzn. Jak zadbać o nogi, by dolegliwości były jak najmniejsze?

Gdy stopy puchną pojawia się pytanie, czemu tak się dzieje? Czemu nasze ulubione szpilki nagle stają się za małe i odczuwamy dyskomfort, z którym ciężko sobie poradzić. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Jest jednak wiele sposobów, żeby zapobiec tym dolegliwościom.

Zanim zaczniemy zapobiegać należy zrozumieć co nasila obrzęki nóg:

upały

niezdrowa dieta

siedzący tryb życia

zaburzenia krążenia krwi

ciąża

noszenie obcisłych ubrań

otyłość

niektóre choroby (np. cukrzyca, nadciśnienie)

Jak radzić sobie z opuchniętymi i zmęczonymi stopami?