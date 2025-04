Truskawkowe nogi, czyli czerwone krostki i plamy, pojawiające się po goleniu, nie są groźne, ale nie wyglądają estetycznie. Zwykle znikają po kilku dniach, ale w tym czasie często pojawiają się również odrastające włoski, które golisz i problem wraca. Jak pozbyć się efektu strawberry legs?

Reklama

Spis treści:

Efekt strawberry legs, czyli krostki na nogach po goleniu, to częsty problem. Jego najczęstszą przyczyną jest wrastanie włosków, które tworzą niewielkie ogniska zapalne, próbując przebić się przez warstwę skóry. Nie jest to stan groźny dla zdrowia, ale krostki mogą powodować swędzenie, a stany zapalne często goją się, pozostawiając blizny.

Przyczyną powstawania wysypki na nogach po goleniu jest także niewłaściwa technika usuwania włosków, a także nieodpowiednia pielęgnacja. Truskawkowy efekt może się pojawić także podczas depilacji okolic bikini. W niektórych przypadkach krostki mogą przeistoczyć się w zapalenie mieszków włosowych, a wtedy konieczne będzie stosowanie antybiotyku.

fot. Krostki po goleniu, czyli truskawkowe nogi/Adobe Stock, Mykola

Podstawą walki z truskawkowymi nogami jest odpowiednia pielęgnacja. Włoski wrastają przede wszystkim wtedy, kiedy skóra jest gruba i zrogowaciała, dlatego regularnie musisz wykonywać peeling. Jeśli nie chcesz lub nie możesz złuszczać skóry na całym ciele, stosuj odpowiednie kosmetyki tylko na nogi.

Pamiętaj, aby wykonywać peeling przed depilacją lub dopiero 2-3 dni po goleniu. Zabieg powtarzaj przynajmniej 2 razy w tygodniu. Sprawdzą się zarówno te ziarniste, jak i kwasowe - sięgnij przede wszystkim po kwas glikolowy oraz kwasy AHA.

Zobacz też: jak stosować kwasy w domu?

Możesz sięgać także po domowy peeling cukrowy, który sprawdzi się nie tylko do ciała, ale także do pielęgnacji stóp. Regularnie sięgaj także po zabieg szczotkowania ciała na sucho. Możesz robić go nawet codziennie wieczorem. To nie tylko świetna metoda peelingu, ale także sposób na cellulit. Przeciwwskazaniem do stosowania tej metody są problemy z układem krążenia oraz zwiększone predyspozycje do żylaków lub ich obecność na nogach.

Jak golić nogi, żeby uniknąć podrażnień?

Bardzo ważny jest także dobór maszynki lub innej metody depilacji. Ostrze powinno być dobrej jakości, niestępione i nieuszkodzone. Najlepiej sprawdzą się maszynki z wymiennymi nakładkami oraz paskiem łagodzącym.

Pamiętaj też, aby zawsze używać dedykowanych kremów lub pianek do golenia. Depilacja przy pomocy mydła czy żelu pod prysznic może zwiększyć ryzyko wystąpienia krostek. Dobrze sprawdzi się także odżywka do włosów.

fot. Krostki na nogach po goleniu: pielęgnacja/Adobe Stock, Yulia Panova

W zapobieganiu krostkom na nogach po goleniu ważna jest także codzienna pielęgnacja. Nie chodzi tylko o regularny peeling, ale także nawilżanie i odżywianie. Nie pomijaj stosowania balsamu każdego dnia, ponieważ ten krótki zabieg odwdzięczy ci się piękną i gładką skórą.

Jeśli nie lubisz treściwych kosmetyków, które długo się wchłaniają, sięgnij po lekkie i odżywcze emulsje, które nie pozostawiają tłustej ani śliskiej warstwy na skórze, a jednocześnie skutecznie ją pielęgnują i dbają o właściwy poziom nawilżenia. Do uzupełnienia codziennej pielęgnacji sprawdzą się także kremy i balsamy z kwasem glikolowym - te stosuj raz lub dwa razy w tygodniu.

W kosmetykach "codziennych" szukaj przede wszystkim kwasu hialuronowego, mocznika oraz olejów pielęgnacyjnych. Doskonale sprawdzi się także ekstrakt z aloesu.

fot. Jak zwalczyć truskawkowe nogi: 1. Szczotka do ciała, Kollale, cena 55 zł | 2. Uniwersalny balsam do twarzy, rąk i ciała z mocznikiem, Mixa, cena ok. 50 zł | 3. Scrub do ciała Slim & Strong, Bingospa, cena ok. 26 zł | 4. Enzymatyczny peeling do ciała Yoummy Skin, AA, cena ok. 30 zł | 5. Balsam do ciała z kwasem glikolowym, Drunk Elephant, cena 149 zł/mat.prasowe

Reklama

Czytaj także:

8 sposobów na usuwanie wąsika

Depilacja laserowa nóg

Olejek z oregano na skórę