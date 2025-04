Papaja, mango, ananas, grejfrut, banan a może liczi? Marki kosmetyczne prześcigają się w egzotycznych połączeniach zapachowych, a my z przyjemnością z tego korzystamy! Balsamy do ciała, olejki, żele pod prysznic czy sole do kąpieli o zapachu tropikalnych owoców pozwolą odprężyć się i cierpliwie przeczekać czas, który pozostał nam do urlopu.

My jesteśmy zakochane w bananowym peelingu do ciała i całej linii pachnących lakierów do paznokci - naszym ulubionym jest ten o aromacie ananasa. Z przyjemnością sięgamy też po olejek o zapachu różowego grejfruta i żel pod prysznic pomelo&kiwi.



W naszej galerii znajdziecie przegląd kosmetyków o tropikalnych zapachach: