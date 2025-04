Trądzik - skąd się bierze?

Poznajcie główne przyczyny powstawania trądziku i sposoby radzenia sobie z cerą trądzikową.

Trądzik i związana z nim aktywność gruczołów łojowych stymulowana jest przez wiele czynników, włączając w to burze hormonalne w okresie nastoletnim, środki farmaceutyczne oraz działania przesuszające skórę - nieprawidłową pielęgnację, ciepło, tarcie oraz zwiększoną wilgotność powietrza.

- Codzienną walkę z problemami skóry warto zacząć od systematyczności. Ważnym elementem jest odpowiedni pielęgnacja cery z trądzikiem. Każdego dnia musimy pamiętać o tym, by skórę oczyszczać odpowiednimi preparatami – żelem i tonikiem. Nieodzownym krokiem jest także krem pielęgnacyjny, posiadający przede wszystkim właściwości antybakteryjne oraz matujące. Pielęgnację uzupełniamy nałożeniem serum, które ma działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne – mówi dr dermatolog ekspert marki Saluterra Sylwia Światłowska.

Przyczyny powstawania trądziku:

Dziedziczność

Trądzik może być chorobą genetyczną. U takich osób mamy do czynienia z wadą w prawidłowym funkcjonowaniu skóry, w tym gruczołów łojowych oraz nadmierne rogowacenie komórek naskórka. Oznacza to, że do końca życia będą mieć wzmożoną skłonność do powstawania zmian trądzikowych i bardziej niż osoby z jakimkolwiek innym typem skóry podatne będą na czynniki zaostrzające ten stan.

Hormony

Oprócz burzy hormonów w okresie nastoletnim, coraz więcej dorosłych kobiet doświadcza zmian trądzikowych z powodu wahań hormonalnych. Do głównych przyczyn pojawiania się zmian trądzikowych w wieku dojrzałym należą stres, comiesięczne wahania hormonalne, zmiana lub przerwanie przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych, ciąża, karmienie piersią, okres poporodowy.

Stres

Stres stymuluje produkcję hormonów odpowiedzialnych za trądzik. Długotrwały, przedłużający się stres podwyższa poziom androgenów, co stymuluje nadmierne wydzielanie sebum. Jednym z powodów zwiększenia zachorowalności na trądzik wśród dorosłych kobiet jest przyjęcie na siebie więcej obowiązków w życiu zawodowym, bez rezygnacji z obowiązków domowych. To naturalnie nakłada na nie presję i zwiększa poziom stresu.

Kosmetyki

Sprawcami trądziku dorosłych są także kosmetyki oraz produkty do pielęgnacji włosów.

Szczególnie szkodliwe okazują się być kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, które zawierają substancje komedogenne, zatykające ujścia gruczołów łojowych, kosmetyki wodoodporne oraz takie, które zaostrzają trądzik poprzez syntetyczne substancje zapachowe.

Klimat i środowisko

Przedłużająca się ekspozycja na gorąco i wysoką wilgotność powietrza to jedna z wielu przyczyn powstawania lub nasilania się trądziku, zwłaszcza wśród nastolatków, narażonych dodatkowo na silne wahania hormonalne. Szczególnie narażone są także osoby pracujące w gastronomii i w pralniach czyli w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności, ponieważ oba te czynniki powodują zwiększoną produkcję łoju oraz zwiększają ukrwienie skóry, co prowadzi do powstania stanów zapalnych.

Słońce

Czasem mogłoby się wydawać, że operujące latem słońce poprawia stan skóry trądzikowej, jednak to jedynie chwilowa poprawa zwana “maską trądzikową”. Powstaje ona na skutek przesuszenia posłonecznego, które finalnie skutkuje zwiększonym nadmiernym wydzielaniem łoju, jako reakcji skóry na uszkodzenie bariery ochronnej. Cały proces nasilenia trądziku ujawnia się na 3-4 tygodnie po ekspozycji na słońce.

Leki

Istnieją pewne grupy leków, które jako skutek uboczny wywołują trądzik. Są to m.in. niektóre leki, które są stosowane w leczeniu epilepsji i depresji.

Tarcie mechaniczne

Odzież, włosy, poduszka, czapka, telefon komórkowy… wszystkie te czynniki przy nadmiernej styczności ze skórą mogą wywoływać trądzik. Szczególnie szkodliwe dla skóry z takimi problemami są włókna syntetyczne. Trądzikowcy mogą zaobserwować także na swojej skórze nasilenie problemów w obszarze styku skóry z telefonem. Nazywamy go wówczas trądzikiem mechanicznym.

Higiena

Słaba higiena oraz samodzielne wyciskanie zmian, bez zachowania zasad higieny powoduje rozsianie i nasilenie trądziku.

Jak dbać o skórę z trądzikiem?

- Produkty oczyszczające dla cery trądzikowej lub tłustej powinny zawierać lecznicze substancje roślinne, zawierające łagodne związki powierzchniowo-czynne, o działaniu odkażającym i ściągającym. Normalizują pH skóry i, co istotne, nie zawierają substancji o działaniu natłuszczającym. Skórę najlepiej oczyszczać dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zbyt częste oczyszczanie cery trądzikowej może doprowadzić do nadmiernego przesuszenia skóry i zwiększenia produkcji łoju. Warto także unikać zwykłego mydła oraz preparatów odkażających na bazie alkoholu – dodaje dr dermatolog ekspert marki Saluterra Sylwia Światłowska.

Regularne stosowanie odpowiednich kosmetyków zapobiega powstawaniu zmian trądzikowych, stanów zapalnych i zaskórników. Naturalne produkty skutecznie łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia oraz wygładzają skórę. Mają działanie głęboko oczyszczające oraz nawilżające. Dodatkowo neutralizują działanie wolnych rodników, co zapobiega szybkiemu starzeniu się skóry.

