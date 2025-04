1. Dobre nawyki w pielęgnacji

Skóra fizjologicznie zaczyna się starzeć już ok. 25. roku życia, choć wiele osób w tym wieku uważa, że ma jeszcze czas na stosowanie pielęgnacji anti-aging. Tymczasem to właśnie teraz jest ten moment, w którym już pracujesz na swój przyszły wygląd. Dlatego tak ważne są prawidłowe nawyki pielęgnacyjne – oczyszczanie skóry, nawilżania, ochrona przed promieniami UV i stresem oksydacyjnym. Pamiętaj też, że pielęgnacja zawsze powinna być dopasowana do aktualnych potrzeb skóry, a niekoniecznie jej wieku metrykalnego. A te mogą się zmieniać w zależności od czynników zewnętrznych, pór roku, klimatu, stosowanych kremów, hormonów czy stresu. Jeśli masz problem z doborem kosmetyków do codziennej pielęgnacji, warto poradzić się specjalistów. Dr Barbara Jerschina mówi: – W naszej klinice pracuje zespół doświadczonych kosmetologów, którzy podpowiedzą ci po analizie skóry, jakie kremy warto wymienić w swojej kosmetyczce, a także jakie zabiegi warto włączyć do planu codziennej pielęgnacji skóry.

2. Prawidłowe oczyszczanie skóry

To podstawa i naprawdę nie ma w tym przesady! Zanieczyszczenia, resztki makijażu, sebum, martwe komórki naskórka osadzają się na skórze powodując zapychanie porów, zaskórniki, szary, matowy koloryt, a także szybsze starzenie się! Jeśli pójdziesz spać w makijażu, rano zobaczysz na skórze negatywne efekty tego zaniedbania. Pomyśl, co się dzieje, gdy robisz tak regularnie… Skórę powinno się oczyszczać przynajmniej dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Najlepiej stosować tzw. dwuetapowe oczyszczanie, tj. dokładny demakijaż i umycie skóry pianką, żelem lub specjalnym kremem. Warto też przynajmniej raz na 6 tygodni udać się na profesjonalne oczyszczanie skóry. Dr Barbara Jerschina wszystkim swoim pacjentkom zaleca zabiegi oczyszczające, odświeżające i rewitalizujące, takie jak Geneo, Aquapure, hydrabrazja czy SilkPeel. Mówi: – To także świetne przygotowanie do zabiegów typowo estetycznych. Dzięki temu efekty są jeszcze lepsze i trwalsze!

3. Systematyczność, nie okazjonalność



Nie da się jednym zabiegiem odwrócić skutków wieloletnich zaniedbań. Dlatego warto działać według planu pielęgnacyjnego i zabiegowego, ułożonego przez specjalistów. Dr Barbara Jerschina specjalizuje się w kompleksowych terapiach przeciwstarzeniowych, które – co warto podkreślić – obejmują nie tylko pielęgnację i zabiegi, ale też konsultacje medyczne stanu zdrowia, zalecenia dietetyczne czy porady związane ze stylem życia. Czasami drobna, ale długofalowa zmiana nawyków może sprawić, że będziemy nie tylko młodziej wyglądać, ale też lepiej się czuć!

4. Nawadnianie skóry

Ludzki organizm – w tym skóra, nasz największy organ – w większości składa się z wody. Nawilżanie jest więc podstawą utrzymania skóry w dobrej kondycji. Nie wystarczy jednak aplikacja kremów o takim działaniu. Nawodnienie w tkankach pochodzi od wewnątrz – dlatego powinno się codziennie pić co najmniej 2 litry wody i pamiętać o uzupełnianiu płynów w trakcie wysiłku, szczególnie intensywnego, czy też gorączki i upałów. Z zabiegów dr Barbara Jerschina poleca szczególnie mezoterapię, która jest szybką i skuteczną metodą rewitalizacji i głębokiego nawilżenia skóry – warto stosować ją jako profilaktykę anti-aging, przydaje się też okazjonalnie, np. po trudnym dla skóry okresie lata.

5. Trzymanie prawidłowej wagi

Nadmiar kilogramów postarza, bez dwóch zdań! I to nie tylko wygląd, ale też cały nasz organizm. Ludzie otyli krócej i, można powiedzieć, trudniej żyją. Brakuje im energii do działania, radości życia, częściej popadają w apatię i stany depresyjne. Dlatego utrzymywanie dobrej sylwetki jest jednym z ważnych elementów medycyny przeciwstarzeniowej. Dr Barbara Jerschina od lat specjalizuje się w leczeniu nadwagi i otyłości. Dodatkowo klinika oferuje bogactwo zabiegów modelujących ciało, które mogą wspomagać proces chudnięcia i zapobiegać wiotkości skóry po zrzuceniu kilogramów. Dostępne są specjalne pakiety na ciało pozwalające skutecznie, bezpiecznie i pod opieką lekarza zrzucić od 5 kg w 2-3 tygodnie do 12 kg i więcej w ok. 16 tygodni.

6. Zdrowa dieta

Jesteś tym, co jesz – mówi przysłowie. I jest w tym dużo prawdy! Także w kontekście jakości i wyglądu skóry. Jedzenie, podobnie jak odpowiednio dobrane suplementy, jest naszym głównym „kosmetykiem”. Dr Barbara Jerschina zaleca lekką dietę, bogatą w owoce i warzywa (możesz je miksować z wodą i popijać taki odżywczy koktajl w ciągu dnia), a także bardzo ważne dla skóry białko (mięsne lub roślinne) – to właśnie ono jest budulcem dla kolagenu. W klinice dr Jerschiny możesz liczyć na porady dietetyczne, które zapewnią ci ładniejszy wygląd i lepsze samopoczucie. Ważne, aby włączyć je do stylu życia na zawsze, a nie tylko okazjonalnie.

fot. Adobe Stock, Yaruniv-Studio

7. Codzienny ruch

Podobnie jak dieta – jest bardzo ważny nie tylko dla wyglądu, ale też dla zdrowia całego organizmu. Wystarczy codzienny umiarkowany wysiłek fizyczny, np. długi spacer, nie musisz od razu biegać maratonów. Ruch wzmacnia serce, buduje mięśnie, wyzwala endorfiny! W klinice natomiast możesz wykorzystać nowoczesny zabieg elektrostymulacji mięśni – to opcja nie tylko dla leniuszków, ale też osób regularnie ćwiczących np. na siłowni. Dzięki takim sesjom jeszcze ładniej i szybciej będą w stanie uzyskać wymarzoną masę mięśniową i budowę ciała!

8. Holistyczne podejście

Wszystko to wpisuje się w holistyczne podejście do profilaktyki przeciwstarzeniowej. Aby zaplanować bezpieczny program anti-aging, Dr Barbara Jerschina zawsze zaczyna konsultację od wnikliwego wywiadu medycznego, a jeśli jest taka potrzeba, zleca też dodatkowe badania. Dopiero wtedy planuje długofalowy program „naprawczy” i udziela porad dotyczących zdrowego stylu życia i diety. Czasami jest potrzeba włączenia farmakologii, hormonalnej terapii zastępczej, suplementacji. Jako internista ustawia również leczenie takich chorób, jak nadciśnienie, cukrzyca czy ewentualnie robi korektę podstawowego leczenia zleconego przez innych lekarzy, tak aby dobrane leki służyły pacjentowi jak najlepiej. Bardzo dba o badania kontrolne u pacjentów, zleca holtery, echo serca, EKG i różne inne badania, tak aby były wykonywane regularnie. U pań zawsze dba o aktualność badań ginekologicznych. Wszystko to pozwala pacjentom nie tylko pięknie wyglądać, ale też żyć zdrowo i aktywnie – jak najdłużej!

9. Dbanie o jakość skóry

Nie da się zamaskować wszystkich objawów starzenia. Można zmniejszyć zmarszczki toksyną botulinową, podnieść owal za pomocą nici czy wypełnić dolinę łez kwasem hialuronowym – to doskonałe zabiegi estetyczne, jednak zawsze powinny być łączone z pobudzeniem młodości skóry od środka. Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique oferuje zabiegi dosłownie spowalniające starzenie się skóry, w tym przede wszystkim z użyciem stymulatorów tkankowych, które pobudzają produkcję kolagenu i elastyny w skórze, powodując jej zagęszczenie i ujędrnienie, nasilające się w czasie. Do tego dochodzi też cała bogata oferta zabiegów rewitalizujących, nawilżających i oczyszczających z użyciem innowacyjnych preparatów do mezoterapii lub nowoczesnych technologii. Ważne, aby stosować je regularnie według zaleconego planu. Dr Barbara Jerschina poleca też profilaktyczne stosowanie laserów i IPL w celu fotoodmładzania skóry i pobudzenia w niej produkcji kolagenu oraz redukcji skutków fotouszkodzeń skóry, przebarwień, popękanych naczynek.

10. A na końcu – poprawki estetyczne!

Dziś nie chodzi się do gabinetu medycyny estetycznej na „usunięcie zmarszczki”. Zabiegi mają wtedy sens, gdy są zaplanowane w czasie i w odpowiedniej kolejności – w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Dzięki temu pozwalają uzyskać optymalny efekt odmłodzenia wyglądu zarówno poprzez regenerację, jak i korekcje estetyczne, a nie tylko spłycenie zmarszczek. Dr Barbara Jerschina jest ekspertem medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej z wieloletnim doświadczeniem, wykonała już ponad 60 tysięcy zabiegów! Specjalizuje się w zabiegach wolumetrycznych z użyciem wypełniaczy, liftingu nićmi, laseroterapii. Jej pacjentki mogą liczyć na prawdziwą metamorfozę, ale – co ważne – zawsze z naturalnym efektem. Chodzi przecież o to, aby pozostać sobą, tylko w młodszej, bardziej promiennej i wypoczętej wersji!

