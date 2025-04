Na to czekałyśmy! W Lidlu pojawiła się kolekcja Nature Story by tołpa. Czym się wyróżnia, do kogo jest skierowana i które kosmetyki warto kupić?

Młody wygląd to zdecydowanie kwestia odpowiedniej pielęgnacji. Tylko co zrobić, by nasza cera była świetlista, jędrna, czysta i bez niedoskonałości? Jak się okazuje, wcale nie musisz wydawać fortuny, by wyglądać pięknie. Tołpa we współpracy z Lidlem stworzyła serię nowych kosmetyków, idealnych dla nowoczesnych kobiet, które chcą o siebie dbać w mądry sposób.

Co wchodzi w skład linii Nature Story?

Głównymi bohaterami Nature Story są roślinne ekstrakty z nasion bawełny, owoców limonki, figi, sok z liści mięty, mleczko sojowe i ryżowe.

W zestawie do pielęgnacji twarzy znajdziemy:

Wodę micelarną do demakijażu twarzy i oczu

Nawilżający żel do mycia twarzy i oczu

Orzeźwiający żel z peelingiem bambusowym do mycia twarzy

Lekki krem z pudrem matującym

Nawilżający krem z antyoksydantami

Ekspresowy krem przeciw pierwszym zmarszczkom

Krem-maskę do nocnej regeneracji

Czym wyróżniają się kosmetyki Nature Story by tołpa?

Wszystkie kosmetyki są roślinne. Świetnie oczyszczają, pielęgnują i orzeźwiają skórę twarzy. Do tego działają antyzmarszczkowo! Są idealne przede wszystkim dla osób ze skórą wrażliwą. Tym, co je wyróżnia spośród innych kosmetyków dostępnych na rynku, to fenomenalny skład. Kosmetyki nie zawierają:

SLS

sztucznych barwników

mydła

parabenów

donorów formaldehydu

silikonu

oleju parafinowego.

Brzmi dobrze, ale jeszcze lepiej działa! Sprawdź! Twoja skóra będzie ci wdzięczna!