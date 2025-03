To żelowe serum z tripeptydami to must-have dla skory skłonnej do niedoskonałości, na której pojawiły się pierwsze zmarszczki!

Jeśli twoja skóra nadal boryka się z problemem zaskórników i zmian trądzikowych, a jednocześnie pojawiły się na niej już pierwsze zmarszczki – dobór kosmetyku nie jest łatwy, ale nie niemożliwy! To polskie serum na pierwsze oznaki starzenia stworzone zostało właśnie z myślą o cerze tłustej, mieszanej i skłonnej do niedoskonałości. Poznaj sekret jego skuteczności.

Spis treści:

myPREserum Żelowe serum tripeptydowe na pierwsze oznaki starzenia - działanie

myPREserum Żelowe serum tripeptydowe – co kryje w składzie?

myPREserum Żelowe serum tripeptydowe na pierwsze oznaki starzenia - działanie

To serum z tripeptydami od MIYA Cosmetics stanie się sprzymierzeńcem skóry, na której pojawiły się pierwsze zmarszczki, a jednocześnie skłonnej do niedoskonałości. Lekka formuła w żelu ekspresowo nawilża, zwiększa elastyczności i wygładza skórę, niwelując zmarszczki i linie. To jednak nie koniec zalet! Niekomedogenna formuła serum reguluje natłuszczenie skóry, nie zapycha porów, nie powoduje zaskórników, ani zmian trądzikowych. Kosmetyk odświeża oraz redukuje oznaki zmęczenia na twarzy i wokół oczu. Od pierwszej aplikacji znika uczucie ściągnięcia, a skóra staje się nawilżona, bardziej miękka i gładka.

Działanie serum zostało potwierdzone w badaniach dermatologicznych.

Po 3 tyg. regularnego stosowania badania aparaturowe potwierdziły wzrost nawilżenia skóry twarzy średnio o 28%.

A w badaniach aplikacyjnych:

- 90% osób potwierdziło, że serum wygładza zmarszczki, zmniejsza widoczność linii,

- 85% osób potwierdziło, że serum wyraźnie wygładza i poprawia wygląd skóry.

myPREserum Żelowe serum tripeptydowe MIYA Cosmetics – co kryje w składzie?

Żelowe serum bazuje na opatentowanym tripeptydzie sygnałowym, składającym się z 3 aminokwasów – poprawia on jędrność i elastyczność skóry, wygładzając zmarszczki. Jego regeneracyjne działanie wspiera zwarty w formule niacynamid. Dodatkowo wpływa on na regulację natłuszczenia skóry i wyraźnie poprawia jej nawilżenie.

W żelowej formule serum znajdziemy także:

betainę – wygładza i nawilża skórę,

wygładza i nawilża skórę, miąższ z aloesu i kokosa - ekspresowo nawilżają, odświeżają i wpływają na miękkość skóry.

ekspresowo nawilżają, odświeżają i wpływają na miękkość skóry. pantenol i alantoinę - koją i łagodzą podrażnienia.

Serum może być stosowane w codziennej pielęgnacji skóry twarzy, okolic oczu, szyi i dekoltu. Bez względu na to czy aplikujesz go na skórę rano czy wieczorem, efekty będą szybko zauważalne, a cera odzyska zdrowy wygląd.

Żelowe serum z tripeptydowe sprawdzi się także jako baza pod makijaż. Lekka formuła, szybko się wchłania i nie roluje się.

myPREserum Żelowe serum tripeptydowe od MIYA Cosmetics znajdziecie w drogeriach Rossmann oraz na www.miyacosmetics.com

