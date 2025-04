Szorstkie i zaniedbane stopy to zmora każdej kobiety. Ba! Szczególnie, jeśli wysilamy się, by wyglądały na zadbane, a nic z tego nie wychodzi! Zamiast wydawać krocie na pedicure w gabinecie kosmetycznym, istnieje kilka innych sposobów, by wypielęgnować tę część ciała. Ja już wiem, jak to zrobić!

Reklama

Nowe urządzenie Philips Pedi Advanced

Philips Pedi Advanced zapewnia gładkie stopy od pięt, aż po same palce! Precyzyjny obrotowy dysk i ergonomiczny uchwyt umożliwiają dokładne i delikatne usuwanie zgrubień. Brzmi dobrze? A to jeszcze nie koniec!

Innowacyjny obrotowy dysk urządzenia Pedi Advanced ma ultraprecyzyjną krawędź, przez co umożliwia usuwanie zgrubień ze skóry stóp w dokładny i bezproblemowy sposób. Płaska część dysku jest idealna do większych powierzchni stopy, natomiast precyzyjne krawędzie pozwalają na dokładniejsze wygładzenie bardziej wymagających miejsc.

Pedi Advanced jest wygodna w codziennym użytkowaniu. Można z niej korzystać zarówno na sucho, jak i na mokro pod prysznicem. Do wyboru są też dwie prędkości. W celu uzyskania najlepszych rezultatów dysk należy wymieniać co sześć miesięcy.

Urządzenie Philips Pedi Advanced jest wyposażone w zasilanie akumulatorowe, dzięki czemu nie ma potrzeby wymiany baterii. Pełne ładowanie akumulatora trwa 1,5 godz. i umożliwia wykonywanie zabiegów przez 40 min. Można również skorzystać z opcji szybkiego, trwającego 10 minut ładowania, wystarczającego na wykonanie jednego pełnego zabiegu pielęgnacji stóp, abyś zawsze mogła cieszyć się gładką skórą na stopach. Rekomendowana cena Pedi Advanced BCR430/00 wynosi 249 zł.

Przekonaj się, jak Pedi Advanced wypadła w testach naszej redaktorki!

Test redakcji Philips Pedi Advanced

Latem najchętniej zakładam do pracy japonki lub sandały. Czasami jednak nie mogę zdecydować się na takie buty, bo zwyczajnie nie mam czasu na zrobienie pedicuru. Po testach Philips Pedi Advanced stwierdzam, że profesjonalny zabieg można wykonać w ciągu zaledwie 20 minut i wymówka, że nie miałaś czasu przestaje obowiązywać!

- mówi Agata, wydawca serwisu Polki.pl

Traf sprawił, że pierwszy raz użyłam tego produktu przed wyjazdem na urlop do Portugalii. Wiadomo, że każda kobieta na wyjazdach chce móc bez skrępowania założyć odkryte buty. I wiecie co? Przysięgam, że choć nie jestem kosmetyczką, moje stopy wyglądały lepiej niż po wizycie w profesjonalnym gabinecie kosmetycznym! Z założenia wszelkie zabiegi tego typu zawsze robię sama w domu, bo uważam, że po pierwsze zrobię to najlepiej, a po drugie uważam, że serio zrobię to najlepiej. Choć urlop dawno już za mną, stopy nadal wyglądają idealnie!

Jak podkreśla Agata, największymi zaletami Philips Pedi Advanced BCR430/00 są:

Ekspresowy czas ładowania - 1,5 h lub... 10 minut! Precyzja - obrotowa głowica dociera do najtrudniejszych miejsc i w delikatny sposób usuwa zrogowaciały naskórek. Wygoda użytkowania - pedicure możesz wykonać zarówno na sucho, jak i na mokro pod prysznicem. Efekt na dłużej - z racji precyzyjnej głowicy, efekt idealnie gładkich stóp utrzymuje się nawet do 2-3 tygodni. Przystępna cena - 250 złotych to niewiele więcej niż kosztuje pojedynczy zabieg w gabinecie kosmetycznym!

Podsumowując...

Uważam, że ten produkt powinien znaleźć się w łazience każdej z nas. Nie dość, że to ogromna oszczędność pieniędzy (serio, zrezygnujesz z wizyt u kosmetyczki!), to na dodatek idealnie sprawdza się nawet w przypadku problematycznych stóp (np. ja mam problem z widocznymi odciskami na małych palcach). Pedi Advanced poradziła sobie z nimi doskonale!

- podkreśla Agata

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką Philips