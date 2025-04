Uwielbiam wielofunkcyjne kosmetyki. Krem do twarzy, odżywczy balsam do ust i krem do rąk w jednym? Dla mnie bomba! Dlatego bardzo się ucieszyłam, że mam okazję przetestować krem ratunkowy Egyptian Miracle od marki Eveline Cosmetics.

Zastosowanie kremu ratunkowego Egyptian Miracle

Krem-ratunek Egyptian Miracle łączy w sobie moc intensywnej pielęgnacji z działaniem leczniczym. Jest przeznaczony do kompleksowej pielęgnacji przesuszonej skóry twarzy i ciała, a także włosów.

Ten niezwykły kosmetyk łączy w sobie działanie 7 produktów:

Głęboko odżywczego kremu do twarzy Wygładzającej maseczki do twarzy Nawilżającego kremu pod oczy Odżywczego i regenerującego balsamu do ust Regenerującego kremu do rąk Silnie naprawczej odżywki do włosów Profesjonalnej kuracji zmniejszającej widoczność blizn i rozstępów

Dla mnie bardzo ważne jest również, że krem-ratunek na bardzo prosty i unikalny skład. Znajdziesz w nim 7 w 100% naturalnych składników:

miód

propolis

wosk pszczeli

mleczko pszczele

oliwę z oliwek

pyłek pszczeli

olejek słonecznikowy

Warto również dodać, że Egyptian Miracle pachnie naturalnymi składnikami, które zawiera. To prawdziwy #egipskicud

Jak używać kremu ratunkowego Egyptian Miracle?

Wystarczy odrobinę kosmetyku ogrzać w dłoniach i zaczekać, aż zmieni się w doskonale nawilżający i odżywiający skórę olejek. W takiej postaci można go nakładać na wybrane partie ciała.

Ja go delikatnie wmasowywałam, bo wyczytałam na opakowaniu, że wtedy osiąga się najlepszy rezultat. Producent zapewnia, że można go stosować jako terapię ratunkową lub stały element codziennej pielęgnacji - nawet kilka razy dziennie.

U mnie najlepiej sprawdził się na dłoniach. Jestem alergikiem i często dostaję wysypki. Początkowo smaruje ją maściami na receptę, ale po takiej kuracji moje ręce przypominają tarkę. Egyptian Miracle marki Eveline Cosmetics bardzo dobrze poradził sobie w tej ekstremalnej sytuacji. Po kilku aplikacjach moje ręce wyglądały znacznie lepiej - były znacznie lepiej nawilżone i bardziej gładkie.

Muszę przyznać, że Egyptian Miracle zastąpił mi wszystkie balsamy do ust. Błyskawicznie wygładza i nawilża nawet bardzo spierzchnięte wargi. Dodatkowo delikatnie błyszczy, wiec może spokojnie zastąpić bezbarwny błyszczyk do ust.

Producent rekomenduje używanie go jako maseczki do twarzy. Ja niestety mam mieszaną skórę, która nie przepada za kosmetykami w formie olejowej. W ten sposób używała go moja mama, która ma przesuszoną skórę. Już po jednej aplikacji jej cera była bardziej nawilżona i widocznie odżywiona. Jak używała Egyptian Miracle? Na oczyszczoną skórę nałożyła grubszą warstwę produktu i zostawiła go na skórze przez 30 minut. Po tym czasie nadmiar delikatnie usunęła chusteczką.

Krem ratunkowy Egyptian Miracle Eveline Cosmetics kosztuje 19,99 zł

