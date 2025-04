Sanctuary SPA to wiodąca marka w Wielkiej Brytanii w kategorii pielęgnacji ciała oraz zestawów prezentowych. Marka, jak sama nazwa wskazuje, narodziła się z miłości do SPA. Niedawno do naszej redakcji trafił zestaw kosmetyków, który przetestowałyśmy. Co to było? Żel pod prysznic, peeling oraz krem do ciała. Poznaj nasze opinie. Jeśli podobnie jak my, pokochasz kosmetyki od Sanctuary SPA, to możesz je kupić w drogerii Hebe.

Krem do ciała zawiera wygładzający ekstrakt z czerwonych wodorostów, witaminę E o działaniu ochronnym i przeciwko wolnym rodnikom, odżywcze ekstrakty z jojoba i mango. Peeling zawiera eksfoliującą sól z Morza Martwego. Nawilżające ekstrakty z drzewa kokosowego, olejek jojoba oraz olejek ze słodkich migdałów pozwala odnowić skórę, pozostawiając ją jedwabiście gładką. Żel pod prysznic zawiera nawilżające kapsułki olejków: sezamowego i jojoba, które delikatnie "pękają", dając skórze maksymalne nawilżenie. Kosmetyk został wzbogacony zapachem olejków esencjonalnych i przypraw. Dodatkowo wyróżnia go fenomenalny zapach bergamotki, pomarańczy, cytryny i grapefruita.

Test redakcji

Do testu przystąpiły Gosia, Karolina i ja. Każda z nas testowała przez tydzień inny kosmetyk. Zobacz, jak wypadły!

Krem do ciała Souffle Sanctuary SPA

Krem do ciała marki Sanctuary Spa ma lekką, jak piórko konsystencję, która przypomina bitą śmietanę. Jednak niech was nie zmyli ta delikatna formuła, bo wystarczy odrobina produktu, aby odpowiednio nawilżyć całe ciało. Kosmetyk bardzo przyjemnie pachnie i sprawia, że skóra jest aksamitnie gładka. Duży plus daję również za praktyczne i estetyczne opakowanie. Dla mnie bomba! - Karolina, redaktor Polki.pl

Peeling do ciała Sanctuary SPA

Pierwsze, na co zwróciłam uwagę po otwarciu peelingu, to jego obłędny zapach. Pachnie wakacjami! Peeling robi dokładnie to, co powinien - doskonale złuszcza martwy naskórek i pozostawia skórę niesamowicie gładką. Co dla mnie bardzo ważne, nie wysusza skóry - powiedziałabym nawet, że mocno ją nawilża, dzięki zawartości drogocennych olejków. Po jego zastosowaniu śmiało można zrezygnować z balsamu do ciała. - Gosia, redaktor Polki.pl

Żel pod prysznic Sanctuary SPA