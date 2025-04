Przeglądając instagramowe konta, które choć trochę związane są z branżą beauty, trudno nie zauważyć regularnie przewijające się, charakterystycznego czerwono-złotego słoiczka. To znany już większości z was, balsam polskiej marki Samarite. Reklamowany jest jako uniwersalny i wielozadaniowy kosmetyk do twarzy, ciała i włosów.

Reklama

Skład balsamu oparty jest o 33 starannie wyselekcjonowane zioła w wydajnej i mocno skoncentrowanej formule zupełnie pozbawionej wody. Zbudowana w 99% w oparciu o naturalne składniki aktywne kompozycja sprawia, że produkt wyjątkowo skutecznie radzi sobie z suchą i łuszczącą się skórą.

Balsam Samarite - nasz test

Konsystencja balsamu jest naprawdę treściwa i tłusta, porównałybyśmy ją bardziej do aptecznej maści niż masła czy balsamu do ciała. To, co urzeka od razu po otwarciu pudełka to... jego nieziemski zapach. Korzenny i ciepły, który cudownie kojarzy się z egzotycznymi wakacjami.

Skład: Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cera Alba, Isostearyl Isostearate, Butyrospermum Parkii Butter, Tripelargonin, Lanolin, Theobroma Cacao Seed Butter, Tocopheryl Acetate, Cetearyl Alcohol, Cannabis Sativa Seed Oil, Crambe Abyssinica Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Zea Mays Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Arnica Montana Flower Extract, Hedera Helix Leaf Extract, Stachys Officinalis Extract, Humulus Lupulus Cone Extract, Cochlearia Armoracia Root Extract, Cinnamomum Casia Bark Extract, Quercus Robur Bark Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Paullinia Cupana Fruit Extract, Zingiber Officinale Root Extract, Echinacea Purpurea Root Extract, Elettaria Cardamomum Seed Extract, Achillea Millefolium Leaf Extract, Lavandula Officinalis Flower Extract, Medicago Sativa Leaf Extract, Mentha Piperita Leaf Extract, Melilotus Officinalis Herb Extract, Capsicum Frutescens Fruit Extract, Potentilla Erecta Root Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Acorus Calamus Root Extract, Thymus Vulgaris Leaf Extract, Symphytum Officinale Root Extract, Glycerin, Propylene Glycol, Cocos Nucifera Oil, Gardenia Tahitensis Flower Extract, Lauryl Olivate, Caprylic/Capric Triglyceride, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Dipteryx Odorata Seed Extract, Citrus Auranitum Bergamia Fruit Extract, Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Extract, Eugenia Caryophyllus Flower Extract, Citrus Aurantifolia Peel Extract, Jasminum Officinale Flower/Leaf Extract, Rosa Damascena Flower Extract, Trihydroxystearin, Cinnamal, Coumarin, Eugenol, Limonene, Linalool.

Jak go używać? Przede wszystkim z umiarem. Wystarczy niewielka ilość (producent zapewnia, że tylko 3 ml!), aby pokryć nią całe ciało. Przed wmasowaniem balsamu warto rozgrzać go w dłoniach - zwiększy nieco swoją objętość, co nie tylko ułatwi jego rozprowadzanie ale także uczyni go niezwykle wydajnym.

Balsam, mimo swojej szalenie tłustej konsystencji, szybko się wchłania nie pozostawiając tłustego filmu. Skóra staje się niesamowicie miękka i gładka, a efekt utrzymuje się nawet do 24 h (także po prysznicu). Dodatkową zaletą jest to, że zyskuje piękny, zdrowy blask - może więc zastąpić letnie olejki do ciała.

Balsam, według producenta, sprawdza się również jako krem do twarzy (trzeba jednak lubić ciężkie formuły) i jako serum do włosów (zastosowane umiejętnie świetnie wygładza końcówki).

Tradycyjna wielkość balsamu jest w stanie wystarczyć na trzy miesiące regularnego, codziennego używania. Mogą go stosować kobiety w ciąży i karmiące. Sprawdzi się też jako krem na przesuszoną skórę u dzieci.

Balsam Samarite - cena

Balsam kosztuje 89,90 zł za 90 ml opakowanie. Dla niezdecydowanych lub dla tych z was, które chcą go mieć zawsze przy sobie, powstała wersja mini o pojemności 15 ml. Zapłacisz za nią 29,99 zł.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Żel aloesowy - jak działa i jak go stosować?

Booster do twarzy - co to jest i czym różni się od serum?