Latem nie wszyscy mamy czas i ochotę na długie wylegiwanie się na słońcu i opalanie. Każda z nas marzy jednak o skórze muśniętej na złocisto lub brązowo. Jeśli nie chcesz lub nie możesz pozwolić sobie na naturalne opalanie, z pomocą przychodzą różne drogeryjne produkty. Dopiero pisałyśmy, że to brązujące cudeńko z Rossmanna daje efekt sunkissed skin w zaledwie kilka godzin. Ma jednak solidną konkurencję, która jest naszym najnowszym odkryciem. Ten balsam z Rossmanna za 16,99 zł jest niczym słońce w tubce i z pewnością przypadnie ci do gustu.

Balsam brązujący z Rossmanna za 16,99 zł zapewnia efekt jak po wakacjach

W drogeriach dostępne są przeróżne kosmetyki, które mają na celu zbrązowienie naszej skóry i sprawienie, że będzie się ona prezentować zjawiskowo i świeżo. Oczywiście nie na wszystkie warto zwrócić uwagę, ale są kosmetyki godne zainteresowania. I bez wątpienia tak jest w tym przypadku.

Kolastyna Luxury Bronze to balsam brązujący, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem kobiet. Co roku przeżywa swój renesans i powraca do naszych łazienek, sprawiając, że nasze ciało jest pięknie opalone i to bez leżenia na plaży. Nie przesadzamy zatem, mówiąc, że jest to słońce zamknięte w tubce.

Ten produkt dostępny jest w 2 wersjach kolorystycznych - do jasnej i ciemnej karnacji. Jeżeli zatem z reguły wyglądasz jak "córka młynarza", nie martw się, bo ten kosmetyk sprawdzi się również dla ciebie. A jeśli zależy ci na podbiciu już naturalnej opalenizny, także możesz po niego sięgnąć, tylko tym razem w ciemniejszej wersji. Zwłaszcza że tubka starcza na długo, a kosztuje jedyne 16,99 zł.

Balsam brązujący Kolastyna, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Jak stosować balsam brązujący?

Niezależnie od tego, czy jest to Kolastyna, czy może jakikolwiek balsam brązujący innej marki, sposób stosowania takiego kosmetyku z reguły jest podobny. Przede wszystkim na początku należy zadbać o to, aby skóra była gładka i nawilżona, dzięki czemu krem rozprowadzi się równomiernie i nie będą widoczne smugi oraz pomarańczowe plamy. W tym celu warto wykonać peeling złuszczający - szczególnie w miejscach newralgicznych jak kolana oraz łokcie.

Następnie powinniśmy dobrze nawilżyć skórę. W tym celu postaw na ulubiony balsam, ale pamiętaj, żeby dać mu się wchłonąć, zanim przejdziesz do nakładania kosmetyku brązującego. Inaczej znów będziesz ryzykować, że na twoim ciele, zamiast pięknej opalenizny, pojawią się plamy.

Na końcu możesz przejść do nałożenia docelowego produktu. Nie musisz tego robić przy pomocy rękawiczki, ponieważ ten krem jest na tyle delikatny, że nie zostawi śladów na dłoniach - pamiętaj jednak, aby dokładnie umyć ręce po aplikacji. Staraj się wsmarowywać produkt równomiernie, gładkimi ruchami, nie pocierając kilka razy w jednym miejscu. Jeśli zależy ci na mocniejszym efekcie, zawsze możesz nałożyć kolejną warstwę, gdy pierwsza się wchłonie.

Produkty na lato w Rossmannie

Balsamy brązujące to niejedyne produkty, które możemy znaleźć w drogeriach Rossmann. W aktualnej ofercie sklepu znalazły się także kremy do opalania z odpowiednim filtrem UV oraz te, które są w stanie ukoić nasze ciało i utrwalić opaleniznę, gdy już poleżymy na słońcu.

Rossmann wychodzi nam także naprzeciw jeśli chodzi o inne uroki lata. W drogerii dostępne są np. mgiełki zapachowe, które świetnie sprawdzą się zamiast perfum, a także olejki z drobinkami złota, które sprawią, że nasza skóra będzie się pięknie mieniła w słońcu. Nie możemy zapomnieć o sprayach na komary i kleszcze, które są podstawą w wakacyjnej kosmetyczce.