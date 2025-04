fot. Fotolia

Zdaniem eksperta nieodpowiedni dobór kosmetyków naraża skórę na podrażnienia:

– Często kuszeni niską ceną zapominamy o jakości, a przede wszystkim zdrowiu. Niektóre produkty dają złudne poczucie komfortu, dlatego świadomość składu kosmetyków jest bardzo ważna – mówi Iwona Kasica, kosmetolog w Dermamed we Wrocławiu.

Na jakie składniki uważać?



Konserwanty zapewniają trwałość kosmetyków i zapobiegają rozwojowi grzybów. Niestety mają również wady – mogą powodować silnie reakcje alergiczne. Najbardziej popularne z nich to parabeny, do których zalicza się między innymi butyloparaben, etyloparaben, metyloparaben, propyloparaben. Znajdują się w dezodorantach i antyperspirantach, ale można je znaleźć również w kremach, szamponach i perfumach. Według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych parabeny mogą działać rakotwórczo.

Trądzik? Unikaj silikonu



W niektórych przypadkach warto unikać produktów z zawartością silikonu. Składnik jest dodawany do kremów nawilżających, fluidów, kosmetyków do pie­lę­gnacji i stylizacji włosów. Jego zdaniem jest ochrona skóry i zapobieganie powstawaniu niedoskonałości. Jednak u osoby z cerą trądzikową może powodować nasilenie objawów. Silikon nie ulega rozkładowi biologicznemu i gromadzi się w tkankach organizmu.

Szkodliwy wpływ może mieć również lanolina, która znajduje się w maściach, szminkach i dezodorantach. Uzyskuje się ją w procesie oczyszczania surowej wełny owczej. U osób bardzo wrażliwych może powodować atopowe zapalenie skóry.

Rakotwórczy składnik



Z innych powodów warto unikać formaldehydu.

– Składnik ma szkodliwe działanie rakotwórcze i przyśpiesza starzenie skóry. Jest silnym alergenem używanym jako środek bakteriobójczy. Niestety występuje w postaci trującego gazu, uwalniającego się z formaliny. Powoduje podrażnienia dróg oddechowych i oczu – mówi Iwona Kasica.

Formaldehyd najczęściej występuje w lakierach do paznokci oraz produktach stylizacji włosów, a także w płynach do kąpieli, kosmetykach kolorowych oraz samoopalaczach.

Pozorna skuteczność



Do produkcji najtańszych kosmetyków często używana jest parafina. Można ją znaleźć w kremach do twarzy, pomadkach, fluidach.

– Charakteryzuje się pozorną skutecznością. Zapewnia złudne uczucie komfortu. Sprawia wrażenie rozjaśnienia przebawień, gładkości i miłego uczucia przy dotyku. W rzeczywistości zaburza proces oddychania skóry, pokrywając ją trudną do usunięcia powłoką, uwrażliwia ją na promienie słoneczne, podrażnia i zaostrza zmiany trądzikowe – ostrzega Iwona Kasica.

