Róża to bez wątpienia, najpopularniejszy motyw roślinny w świecie tatuażu. Szczególnie wśród kobiet, chociaż to jeden z nielicznych kwiatów, który tatuują sobie także mężczyźni.

Być może niektóre z was, decydują się na taki tatuaż tylko i wyłącznie ze względu na jego piękno, ale róża ma również ukryte symboliczne znacznie.

Wzór pięknie prezentuje się na każdej części ciała. Może być wykonany w kolorze (każdy ma inny przekaz) lub monochromatyczny, delikatnie naszkicowany.

W starożytnym Rzymie, w którym obchodzono Święto Róży (Rosalia) i różami dekorowano groby, była symbolem triumfu, przepychu i bogactwa. W starożytnej Grecji, bogini miłości Afrodyta często przedstawiana była z naręczem róż oplatającym jej skronie, szyję lub kostki (krzak róży wyrósł z plamy krwi rozlanej przez zamordowanego kochanka Afrodyty - Adonisa). W religii chrześcijańskiej najbardziej kojarzona jest z Jezusem Chrystusem i utożsamiana z bólem i męczeństwem.

Wszystko zaczęło się w latach 30. XX wieku, kiedy róże zaczęły zyskiwać popularność jako symbol tatuowany na ciele przez marynarzy. Miały przypominać ludziom morza o swoich ukochanych oczekujących ich powrotu do domu. I tak zostało do dziś - róża to przede wszystkim symbol miłości i wierności, chociaż wiele zależy od jej koloru.

fot. Tatuaż róża/ Adobe Stock, Rawpixel.com

Tatuaże z motywem róży najczęściej występują w mocnych kolorach, a każdy oznacza coś zupełnie innego:

czerwona róża oznacza romantyczną miłość i pożądanie;

oznacza romantyczną miłość i pożądanie; żółta róża to symbol radości i przyjaźni;

to symbol radości i przyjaźni; biała róża symbolizuje czystą miłość platoniczną, poświęcenie, dziewictwo;

symbolizuje czystą miłość platoniczną, poświęcenie, dziewictwo; czarna róża najczęściej kojarzona jest z tatuażami w gotyckim stylu, może symbolizować śmierć związku;

najczęściej kojarzona jest z tatuażami w gotyckim stylu, może symbolizować śmierć związku; błękitna róża przypisywana jest magii, ale również miłości od pierwszego spojrzenia.

Róża może występować również w wersji monochromatycznej - wtedy najważniejszy nacisk kładziony jest na kontury i styl rysunku.

Róża często występuje w duecie np. z diamentem, czaszką, gołębiem, czy kotwicą. Najbardziej popularna jest jednak róża w towarzystwie zegara lub motyla. Co oznaczają poszczególne motywy?

Róża i symbol - znaczenie:

róże połączone ze słowami i cytatami umożliwiają spersonalizowanie tatuażu, nadanie osobistego sensu;

umożliwiają spersonalizowanie tatuażu, nadanie osobistego sensu; róża i czaszka oznacza śmierć, skończoność, ale również ochronę i pokonywanie przeszkód;

oznacza śmierć, skończoność, ale również ochronę i pokonywanie przeszkód; róża i diament oznacza deklarację wiecznej miłości;

oznacza deklarację wiecznej miłości; róża i motyl oznacza nowy etap w życiu ;

oznacza nowy etap w życiu róża i gołąb ma uczcić pamięć zmarłej osoby;

ma uczcić pamięć zmarłej osoby; róża i zegar oznacza wieczną miłość np. tarcza zegara może wskazywać godzinę ważnego dla nas wydarzenia;

oznacza wieczną miłość np. tarcza zegara może wskazywać godzinę ważnego dla nas wydarzenia; róża i kotwica symbolizuje przywiązanie do ukochanej osoby.

Tatuaż róża pięknie wygląda na każdej części ciała. Najczęściej kobiety zdobią nim kark, nadgarstek, stopy oraz dłonie. Zdarzają się również tatuaże na całych plecach, udach, łydkach, przedramieniu, szyi i pod biustem.

Naszym zdaniem najlepiej wygląda jednak ta jednokolorowa, delikatnie naszkicowana. Dodaje kobiecości i uroku, a poza tym będzie wyglądać zmysłowo nawet przy wieczorowych sukienkach.

fot. Tatuaż róża na dłoni/ Adobe Stock, Rawpixel.com

Wszystko zależy od wielkości tatuażu, koloru, jego trudności oraz miejsca, na którym będzie wykonany. Ceny wahają się od 200 do 500 złotych.

Pamiętaj, że jeśli nie jesteś do końca zdecydowana, jaki wzór wybrać, zawsze możesz zafundować sobie tatuaż z henny. Utrzymuje się na skórze od 2 do 3 tygodni i jest niedrogi. To niezawodny sposób na to, żeby przetestować konkretny motyw.

