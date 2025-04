Tate McRae globalną ambasadorką marki Neutrogena®

Marka Neutrogena® celebrując kultową linię Hydro Boost przedstawia świeżą odsłonę kampanii i jej nową, globalną twarz – piosenkarkę, tancerkę i autorkę viralowych tik-tokowych hitów (m.in.: “greedy”, “you broke me first”) – Tate McRae. Ogłoszenie globalnej ambasadorki zapowiada jednocześnie start kampanii w ramach nowego, pozycjonowania Neutrogena®: „Beauty to a Science”. „Beauty to a Science” to hołd dla 90-letniej historii marki znanej z rozwijania i łączenia zaawansowanych technologii oraz nauki z troską o niezapomniane doświadczenia związane ze stosowaniem kosmetyków.