Ekspert: dr Franciszek Strzałkowski, lekarz medycyny estetycznej, anestezjolog, założyciel Kliniki Strzałkowski w Warszawie (www.klinikastrzalkowski.pl)

fot. dr Franciszek Strzałkowski

Na czym polega ten wyjątkowy zabieg?

dr Franciszek Strzałkowski: – Bazując na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy medycznej, w metodzie tej połączyliśmy trzy niezwykle skuteczne technologie służące modelowaniu sylwetki – aby zapewnić pacjentkom jeszcze lepszy i szybciej widoczny efekt pozbycia się miejscowo nagromadzonej tkanki tłuszczowej i poprawy wyglądu ciała. Są to: karboksyterapia, kriolipoliza Coooltech i fala uderzeniowa Liposhock. Każda z tych metod jest skuteczna, ale zastosowane w terapii łączonej działają synergicznie i pozwalają jeszcze szybciej i efektywniej uzyskać trwałe efekty.

Tak skomponowaliśmy terapię, aby pacjenta musiała tylko dwa razy odwiedzić klinikę (w indywidualnie zaleconym odstępie, zwykle to ok. 2-3 tygodni) – dzięki temu nie musi długo czekać na spektakularny efekt wysmuklenia i wymodelowania sylwetki, tak jak ma to miejsce w przypadku wielu innych zabiegów na ciało – wymagających czasami nawet kilkunastu powtórzeń.

Jak przebiega terapia?

– Podczas pierwszego spotkania wykonywana jest karboksyterapia, aby „zmiękczyć” tkankę tłuszczową i przygotować ją do dalszych zabiegów. Karboksyterapia poprawia ukrwienie, przyspiesza lipolizę i usprawnia drenaż. Dzięki temu tkanka tłuszczowa staje się bardziej podatna na działanie zimna wykorzystywanego w kriolipolizie. Po odpowiednim czasie wykonujemy kriolipolizę Cooltech. Technologia ta w bezpieczny i bezbolesny sposób schładza tkankę tłuszczową na wybranym obszarze do –8 stopni C (przez 70 minut), co powoduje zniszczenie komórek tłuszczowych, które są następnie usuwane z organizmu w naturalnych procesach metabolicznych. To jednak nie wszystko. Aby zwiększyć efektywność zabiegu, w czasie tej samej wizyty stosujemy falę uderzeniową Liposhock – technologia ta pomaga organizmowi w szybszej metabolizacji rozbitych komórek tłuszczowych i dodatkowo niszczy je mechanicznie poprawiając efektywność kriolipolizy nawet o 20%!

Jakich efektów możemy się spodziewać po Target Body? Kiedy są widoczne?

– Target Body zapewnia silne działanie lipolityczne – jego głównym celem jest pozbycie się nadmiernie zlokalizowanej tkanki tłuszczowej, opornej na inne metody, dietę i ćwiczenia. Każdy z nas ma taki „oporny” tłuszczyk – u kobiet lokalizuje się on głównie na brzuchu, po wewnętrznej stronie ud, pod pośladkami (tzw. banany), na tzw. boczkach i bryczesach oraz na ramionach.

Zabieg świetnie sprawdza się też w likwidacji „bułeczek” nad kolanami (to częsty problem kobiet po 40. roku życia, nawet szczupłych), pozwala usunąć nieestetyczne fałdki na plecach i na linii biustonosza oraz cellulit np. z ramion. Zabieg ten możemy wykonać praktycznie na dowolnej części ciała.

Należy jednak pamiętać, że Target Body – podobnie jak wszystkie inne metody modelujące ciało – nie jest sposobem na odchudzanie. Jego celem jest redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej z miejsc tego wymagających – aby sylwetka nabrała idealnych proporcji i kształtów. Nie zastąpi jednak diety odchudzającej w przypadku osób otyłych i z nadwagą.

Czy zabieg trzeba powtarzać?

– Kriolipoliza sama w sobie jest niezwykle skutecznym i całkowicie naturalnym zabiegiem redukującym komórki tłuszczowe – to jedna z najlepszych metod o takim działaniu dostępnych na rynku. Dzięki unikalnemu połączeniu jej z innymi technologiami cały proces pozbywania się nadmiaru miejscowo zlokalizowanego tłuszczyku jest jeszcze bardziej efektywny, a jego doskonałe rezultaty są widoczne już po ok. 3 tygodniach (tyle bowiem trwa proces usuwania zniszczonych komórek tłuszczowych w naturalnych procesach metabolicznych). Co ważne, zyskujesz je trwale. W większości przypadków wystarczy wykonać Target Body tylko raz (na dany obszar ciała). W niektórych przypadkach procedurę trzeba powtórzyć – w odstępie nie krótszym niż 6 tygodni na tym samym obszarze.

Maksymalnie wykonuje się 3 zabiegi na jeden obszar, ale z naszego doświadczenia wynika, że 1-2 sesje są w zupełności wystarczające, aby uzyskać w pełni zadowalające rezultaty.

O czym pamiętać po zabiegu?

– Aby wspomóc proces usuwania komórek tłuszczowych, w kolejnych dniach należy pić więcej wody (nawet do 2 l dziennie) oraz stosować lekką, nieobciążającą wątroby dietę – przez minimum 2 tygodnie po zabiegu. Przez 48 godzin od zabiegu należy unikać intensywnych ćwiczeń, przez ok. 3 tygodnie nie powinno się opalać miejsca poddanego kriolipolizie ani wykonywać na tym obszarze zabiegów laserowych czy IPL, przez co najmniej 4 tygodnie nie powinno się też stosować na tym samym obszarze innych zabiegów modelujących. Zresztą, nie ma takiej potrzeby:-)

fot. Kosmetolog Magdaleną Książek

