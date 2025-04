Cellulit to problem większości kobiet. Niezależnie od rozmiaru zmagamy się z nim niemal przez całe życie szukając skutecznej metody jak się go pozbyć. Odkąd na rynku pojawiły się suplementy diety w postaci tabletek na cellulit, kobiety oszalały na ich punkcie. Jednak czy są skuteczne? Jeśli liczycie na to, że samo przyjmowanie tabletek pozwoli Wam pozbyć się cellulitu raz na zawsze, to niestety musimy Was rozczarować.

Co mogą zdziałać tabletki na cellulit:

usuwają nadmiar wody z organizmu

zmniejszają widoczność cellulitu, zwłaszcza jego wodną odmianę

zmniejszają opuchnięcia w okolicach oczu, twarzy oraz kończyn

wspomagają oczyszczanie organizmu

Skład tabletek na cellulit:

Tabletki na cellulit mogą jednak wspomóc walkę ze znienawidzoną pomarańczową skórką. Większość z nich zawiera w swoim składzie ekstrakt z zielonej herbaty, guaranę, spirulinę, wyciąg z winogron czy z liści pokrzywy. Niektóre z nich dodatkowo mają biotynę, witaminę B1 i B2 i kwas hialuronowy. Przyjmowanie tabletek powinno być połączone z regularnymi ćwiczeniami, masażami i ze zbilansowaną dietą bogatą w błonnik.

Inne sposoby na cellulit:

