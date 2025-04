Wiesz, jak to jest, gdy wstydzisz się ubrać w krótkie szorty lub sukienkę, bo twoje ciało jest szorstkie i wygląda mało estetycznie? A czy wiesz, że to słońce, zbyt ciepła woda, zła dieta, a nawet stres sprawiają, że nasza skóra jest nieprzyjemna w dotyku. Jak sprawić, by stała się gładka? Wystarczy krem od Dermiki.

Podstawa to dobry SKŁAD

Pielęgnacyjny krem do ciała o bogatej konsystencji i pięknym kolorze polecany do całorocznej regeneracji skóry ciała. Jest wyjątkowo skuteczny dzięki zastosowaniu egzotycznego ekstraktu z kwiatów afrykańskiej rośliny Spilanthes acmella. Wzmacnia warstwę rogową skóry, poprawia stan macierzy międzykomórkowej przez stymulację fibroblastów do zwiększonej aktywności. Działanie to wspiera naturalny olej z nasion chia, będący znakomitym źródłem kwasów tłuszczowych oraz przeciwutleniaczy i witamin, dzięki czemu idealnie nawilża, odbudowuje barierę lipidową skóry, w efekcie poprawiając jej kondycję. Składniki te uzupełnia i wzmacnia kompleks nawilżający, który natychmiastowo i długotrwale zatrzymuje i asymiluje wodę w skórze. W efekcie nabiera ona jedwabistej gładkości, jest rozświetlona i przyjemna w dotyku.

Zapach też ma znaczenie

Krem uwodzi intrygującą nutą o zapachu śliwki w czekoladzie, zniewala zaskakującym duetem białych kwiatów z goździkami, aby pozostawić na dłużej aromat słodkiej wanilii i patchouli. Stanowi idealne dopełnienie profesjonalnej kuracji zabiegowej Body Regeneration Shot, wzmacniając i przedłużając jej efekty.

Składniki aktywne

Kompleks Bodyrenew, wykorzystujący moc afrykańskiego kwiatu Spilanthes Acmella, poprawia stan macierzy międzykomórkowej poprzez stymulację fibroblastów do zwiększonej aktywności. Mechanizm działania kompleksu polega na wzmocnieniu struktury macierzy międzykomórkowej i zwiększeniu jej sprężystości. W wyniku ciągłej stymulacji skóra odzyskuje gładkość i jędrność, co czyni ją optymalnie zregenerowaną.

Naturalny Olej z nasion chia, bogaty w kwasy tłuszczowe omega 3, omega 6 oraz przeciwutleniacze. Zawiera również kwas kawowy o właściwościach przeciwzapalnych. Jest źródłem witamin A, E. Dzięki czemu skóra staje się nawilżona, odżywiona, a jej kondycja ulega wyraźnej poprawie.

Kompleks nawilżający – oparty jest o trójwymiarową matrycę hydro-koloidalną pozyskiwaną z drzewa Tara, która sekwencyjnie uwalnia wektory nawilżenia wprost do naskórka. Zapobiega transepidermalnej utracie wody (TEWL). Działa natychmiastowo i długotrwale.

BODY REGENERATION SHOT Aromatyczny regenerujący Krem do ciała

Lipo-regeneracja z kompleksem Bodyrenew

