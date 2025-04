Czym jest technologia magnetyczna?

Co jakiś czas producenci sprzętów elektronicznych wprowadzają różne innowacje. Od lat funkcjonujące na rynku dobra konsumenckie zyskują sprawniejsze komponenty, lepszy design, unowocześnioną nazwę, ładniejsze opakowanie. W ten sposób, w świadomości powszechnej, zachowywane jest wrażenie świeżości. Tak właśnie było ze szczoteczką soniczną, która w obliczu historii ostatnich pięciu dekad, nie stanowiła żadnego nowoczesnego wynalazku, a jednak tak była odbierana. Dlatego kilka lat temu stała się ogromnym hitem.

Reklama

Zdarzają się również momenty rewolucji i przełomów, które całkowicie zmieniają oblicze całego rynku, kreując zupełnie nowe podejście do danego zagadnienia. Tak właśnie dzieje się teraz. Oral-B, po latach badań i testów, proponuje skrajnie innowacyjną technologię. A jest nią technologia magnetyczna w szczoteczce Oral-B iO! Na czym polega innowacyjność tego wynalazku? Skąd magnetyczność w nazwie technologii?

W dużym skrócie, przy projektowaniu nowego modelu szczoteczki, całkowicie zmieniono myślenie. Z wiekowego doświadczenia marki Oral-B pozostawiono całą ogromną wiedzę, związaną z fizyką, mechaniką i materiałoznawstwem, a przede wszystkim z wpływem powyższych nauk na stomatologię, ale zmieniono myślenie. Innymi słowy, postanowiono z technologii, którą można metaforycznie porównać do lotniczej, przejść w kierunku technologii kosmicznej. Czy takie porównanie jest uzasadnione? Jak najbardziej! Dlaczego?

W urządzeniach zastosowano liniowy, beztarciowy napęd magnetyczny, który skupia energię tam, gdzie ma to największe znaczenie. Magnetyczny silnik odpowiada za przeniesienie mikrowibracji na końce włókien główki szczoteczki, dzięki czemu ta nie tylko wykonuje niezwykle skuteczne ruchy oscylacyjno-rotacyjne, ale również wytwarza mikrowibracje, które działają o wiele lepiej od zwykłej technologii pulsacyjnej. To wszystko po to, by jeszcze skuteczniej usuwać płytkę bakteryjną. Oprócz tego użytkownik zyskuje w praktyce niesamowity komfort akustyczny. Szczoteczka Oral-B iO jest bowiem niezwykle cicha, delikatna, jednak nadal szalenie skuteczna!

Oral-B iO - przełomowa szczoteczka do zębów!

Jaka jest szczoteczka magnetyczna Oral-B iO? Już to, co widzimy na pierwszy rzut oka, może zachwycić fanów i fanki nowoczesnej technologii. Szczoteczka magnetyczna została wyposażona w piękny, minimalistyczny design, któremu kolorowy, interaktywny wyświetlacz OLED dodaje futurystycznego charakteru. Występująca w dwóch kolorach szczoteczka nie jest jednak jedynie pięknym gadżetem. To przede wszystkim jeszcze lepszy, najnowocześniejszy prywatny asystent w codziennej pielęgnacji jamy ustnej. Czym się charakteryzuje?

okrągła główka

Okrągła główka, została zainspirowana profesjonalnymi narzędziami stomatologicznymi, dzięki czemu otacza ząb z każdej strony i dociera nawet do trudno dostępnych miejsc, do których trudno dotrzeć szczoteczkom z tradycyjną podłużną główką takimi jak soniczne czy manualne. Warto także zwrócić uwagę na włókna, które zostały opracowane tak, by dokładnie usuwać płytkę bakteryjną, nie drażniąc naszych dziąseł i nie uszkadzając szkliwa .

To właśnie na główkę o okrągłym kształcie nieustannie stawia Oral-B, doskonale znając jej skuteczność. W przeciwieństwie do tradycyjnej podłużnej główki, jaką spotykamy w szczoteczkach manualnych i szczoteczkach sonicznych, znacznie lepiej przylega do czyszczonej powierzchni zęba i otacza go bardzo dokładnie ze wszystkich stron. Dzięki temu łatwiej jest dotrzeć do trudno dostępnych miejsc takich jak na przykład tylne powierzchnie zębów dolnych przednich, które przylegają do języka.

ruch główki

W poprzednich flagowych modelach Oral-B, takich jak Genius mieliśmy do czynienia z koncepcją szczoteczki „soniczno-rotacyjnej”, która znacznie przewyższała technologią klasyczne soniczne urządzenia. Sprzęty dysponowały niemal doskonałym ruchem pulsacyjno-oscylacyjno-rotacyjnym. To właśnie on stanowił klucz do idealnie białych i czystych zębów, choć sama soniczność pełniła funkcję wspomagającą.

W przypadku najnowszych szczoteczek magnetycznych, wykorzystywany jest ruch oscylacyjno-rotacyjny, ale wzbogacono go specjalnymi mikrowibracjami, które zastąpiły klasyczną pulsację. Dzięki napędowi magnetycznemu generowane są mikrowibracje, które rozbijają płytkę bakteryjną. Natomiast sprawdzony ruch oscylacyjno-rotacyjny delikatnie ją wymiatają. Dzięki mikrowibracjom szczoteczka przesuwa się płynnie po powierzchni zębów, wykonując całą pracę za nas.

7 inteligentnych trybów

Oral-B iO 9 posiada aż siedem inteligentnych trybów szczotkowania, które mają za zadanie jak najdokładniej odpowiedzieć na indywidualne potrzeby jej użytkownika. Są to: tryb codziennego czyszczenia, wybielanie, pielęgnacja dziąseł, delikatne (wrażliwe) czyszczenie, tryb intensywny, bardzo delikatny oraz czyszczenie języka. Warto zwrócić uwagę, że taka ilość trybów jest ogólnie niespotykana, ale to właśnie dzięki temu mam pełną możliwość wyboru programów, które spełnią nasze oczekiwania. W porównaniu z poprzednimi modelami np. Oral-B Genius, doszedł tryb bardzo delikatnego czyszczenia, co z pewnością sprawdzi się u tych, którzy borykają się z różnego rodzaju problemami z zębami lub dziąsłami, a także wśród właścicieli aparatów ortodontycznych.

Nawet niższe modele Oral-B iO, czyli seria od 6 do 8 mają odpowiedni pięć i sześć trybów czyszczenia, co i tak stanowi więcej trybów, niż spotyka się na przykład w klasycznych szczoteczkach sonicznych. Wszystko po to, by móc osiągnąć wymarzone cele i jak najdokładniej zadbać o zdrowie i piękny wygląd naszych zębów.

interaktywny wyświetlacz OLED

Jak wiemy, diody OLED są obecnie najbardziej wydajną, trwałą i skuteczną metodą na wyświetlanie obrazu. To jednak nie tylko kwestia wspaniałego designu, który cudownie zaprezentuje się w nowoczesnej łazience, ale również udoskonalenie doświadczenia korzystania ze szczoteczki. Wyświetlacz pokazuje wybrany przez nas tryb czyszczenia, sekundnik odliczający czas mycia, poziom naładowania baterii oraz przypomni o konieczności wymiany końcówki na nową.

Nowy, inteligentny czujnik nacisku

Jeśli szczotkujemy zęby z prawidłowym naciskiem, nowy, inteligentny czujnik nacisku będzie nam to sygnalizował kolorem zielonym, natomiast jeśli będziemy to robić za mocno, zaświeci się on na czerwono. Dodatkową funkcją w czujniku nacisku jest również informacja o tym, kiedy szczotkujemy ze zbyt małą siłą, co jest absolutną nowością. Wówczas wyświetla się nam wybrany, zdefiniowany przez nas w aplikacji kolor. W ten sposób możemy być całkowicie spokojni o szkliwo naszych zębów i kondycję naszych dziąseł oraz to, że z pewnością bardzo dokładnie wyczyścimy jamę ustną.

ciszej, delikatniej i skutecznej

Oral-B iO to niezwykle zgrabne, bardzo ciche, delikatne w odczuciu, ale jednocześnie niezwykle skuteczne urządzenie. Technologia magnetyczna zostawia w tyle wszystko, co znane było na rynku szczoteczek do zębów.

sztuczna inteligencja i funkcja wykrywania położenia

W aplikacji, z którą w prosty sposób połączymy się za pomocą Bluetooth, zobaczymy zupełnie nową formę wizualizacji 3D naszych zębów (w iO9) oraz cenne wskazówki, pokazujące, które obszary mogliśmy pominąć lub potraktować niedokładnie. To niezwykle ciekawy sposób, który może nauczyć nas zupełnie innego podejścia do codziennego czyszczenia zębów!

magnetyczna ładowarka

Magnetyczna ładowarka naładuje Oral-B iO do pełna już w 3 godziny! Na pełnym naładowaniu szczoteczka może działać aż do 14 dni przy zalecanym minimalnym szczotkowaniu dwa razy dziennie po dwie minuty.

wbudowany timer

Wbudowany timer był już do tej pory standardem szczoteczek Oral-B. Tym razem również wibruje co 30 sekund, sugerując zmianę szczotkowanego obszaru i dłuższymi wibracjami oznajmia, że upłynęły 2 minuty. Tym razem dodatkowo widzimy upływający czas na wyświetlaczu zamieszczonym na szczoteczce, a po szczotkowaniu zobaczymy uśmiechniętą lub smutną buźkę, co motywuje do szczotkowania przez zalecane 2 minuty.

etui podróżne

Etui podróżne bardzo przydaje się na wyjazdach. Nasza szczoteczka jest chroniona, a zawartość bagażu wznosi się na wyższy poziom elegancji. W przypadku Oral-B iO series 9 dodatkowo ma funkcję ładowania.

Jak świat zareagował na Oral-B iO?

W niektórych krajach użytkownicy mogli już wcześniej poznać innowacyjną technologię magnetyczną i cieszyć się doświadczeniem nowego wymiaru szczotkowania zębów za pomocą Oral-B iO. Można więc śmiało powiedzieć, że najważniejszy chrzest bojowy technologia ma już za sobą. Przeprowadzono również profesjonalne badania. Jakie przyniosły wnioski?

Szczoteczka Oral-B iO usuwa nawet do 100% razy więcej płytki nazębnej w porównaniu do zwykłej szczoteczki manualnej, co było widać już po 8 tygodniach użytkowania!

Usuwa aż do 6 razy więcej płytki nazębnej wzdłuż linii dziąseł w porównaniu do szczoteczki manualnej.

Zęby stają się bielsze już od pierwszego użycia dzięki skutecznemu usuwaniu przebarwień powierzchniowych.

W porównaniu z konkurentami również wypadła wspaniale. Badania kliniczne potwierdzają, że szczoteczka Oral-B iO w porównaniu do szczoteczki sonicznej Philips Sonicare DiamondClean SMART4 usuwa zdecydowanie więcej płytki bakteryjnej, także z trudnodostępnych miejsc (Goyal CR, et al., Am J Dent 2021;34:54-60”).

Czym szczoteczka magnetyczna różni się od sonicznej?

W dużym skrócie te różnice można ująć następująco:

Technologia soniczna:

Soniczność to właściwość fizyczna, która zagościła w szczoteczkach już kilka dekad temu, a pierwsze eksperymenty z sonicznością w stomatologii są historycznie jeszcze starsze. Nie ma więc mowy o innowacji na miarę XXI wieku. Zasada działania takich urządzeń jest, wbrew pozorom, dość prosta. Opiera się o właściwość fizyczną polegającą na generowaniu fali dźwiękowej. Owa fala generuje chmurę bąbelków z pasty, śliny i wody, która pomaga myć zęby, docierając do trudniej dostępnych miejsc, niczym dodatkowy płyn do płukania. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko proces mający wspomagać czyszczenie zębów, ponieważ najważniejszy jest kształt i ruchy główki. Tradycyjne szczoteczki soniczne mają podłużną główkę, więc wymagają odpowiedniej techniki mycia. Użytkownik powinien pamiętać o ruchu wymiatającym oraz odpowiednim kącie przyłożenia do powierzchni zębów (45 stopni). Sam mechanizm, w dotychczasowych urządzeniach, był oparty na tradycyjnym silniczku.

Technologia magnetyczna:

Kluczem innowacji jest nowy liniowy napęd magnetyczny, który przekazuje energię bezpośrednio do końcówek włókien (tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna), zapewniając precyzję szczotkowania i generując mikrowibracje, które są zsynchronizowane z ruchami oscylacyjno-rotacyjnymi. Takie połączenie sprawia, że szczoteczka prześlizguje się płynnie z jednego zęba na następny, zapewniając wyjątkową czystość i niezwykle przyjemne uczucie podczas szczotkowania, zoptymalizowane dzięki czujnikowi siły nacisku, który informuje nas, kiedy szczotkujemy zęby z odpowiednią siłą nacisku.

Oral-B iO jest dostępne w Euro: https://www.euro.com.pl/szczoteczki-elektryczne,typ-aparatu!szczoteczka-magnetyczna.bhtml

Artykuł powstał z udziałem marki Oral B