Złoto to wyjątkowa propozycja dla rudych, szatynek i miodowych blondynek. W duecie z brązową lub rudą kreacją - przebój imprezy.

Idealnym tłem dla tak widowiskowego makijażu będzie cera ozłocona pudrem brązującym. Muśnij nim policzki i skronie. Możesz także użyć różu w odcieniu terakoty.

Oczy. Jeśli masz bladą karnację, wybierz złoty cień w różowej, nie żółtej tonacji. Do oliwkowej cery bardziej pasują brązowe odcienie. Kosmetyk rozprowadzaj od wewnętrznego kącika oka, lekko rozetrzyj w kierunku łuku brwiowego i na zewnątrz. Na końcu pomaluj dolną powiekę. Pamiętaj, że cień nakładany na sucho ma delikatniejszy odcień, na mokro - bardziej intensywny. Na końcu wytuszuj rzęsy czarną mascarą.

Usta. Pociągnij je naturalnym błyszczykiem lub szminką, a złoty błyszczyk (lub cień w kremie) połóż tylko na środek ust.

Złote przeboje

Żar tropików

Rajskie kolory podkreślą urodę blondynek i szatynek z piwnymi oczami. Do tego włóż fiolet, róż lub zieleń.

Na lekko opalonej twarzy kolory cieni i szminki będą wyglądać świeżo, soczyście. Użyj więc samoopalacza albo pudru brązującego.

Oczy. Przed nałożeniem cienia nanieś na powieki odrobinę podkładu i przypudruj – cień będzie się dłużej trzymać. Obwiedź oczy zielonym cieniem. Zewnętrzne kąciki powiek podkreśl czarną kreską i rozetrzyj ją. Rzęsy wytuszuj mascarą.

Usta. Pomaluj różową pomadką, a potem nanieś warstwę błyszczyku – to je optycznie powiększy.

Zmysłowy fiolet

Wyrafinowany, elegancki makijaż dla brunetek i szatynek o regularnych rysach. Wspaniale harmonizuje z czarnym strojem.

Ten makijaż wymaga matowej cery. Na początku sięgnij więc po matujący podkład lub puder.

Oczy. Fioletowy cień rozprowadź od środka powieki w kierunku jej zewnętrznego kącika. Za załamaniem powieki skieruj cień lekko do góry, nadając mu kształt skrzydła. Wewnętrzny kącik oka rozświetl złotym cieniem. Teraz narysuj brązowe kreski u nasady rzęs. Aby makijaż wyglądał bardziej naturalnie, kreski lekko rozetrzyj.

Usta. Możesz pomalować bordową szminką z połyskującymi drobinkami albo - jeśli wolisz lżejszą konsystencję - pociągnąć je fioletowym błyszczykiem.

Królowa Śniegu

Pomysł zaczerpnięty ze skandynawskich krajobrazów połyskujących soplami lodu. Idealny dla blondynek o chłodnej karnacji. Taki makijaż będzie uzupełnieniem stroju w tonacji srebrnej, białej, fioletowej, różowej.

Zrezygnuj z matującego podkładu. Cera powinna lekko błyszczeć. Taki efekt uzyskasz, omiatając twarz sypkim pudrem z opalizującymi drobinkami.

Oczy. By stworzyć efekt chłodnego, przyciągającego spojrzenia, pomaluj górne powieki jasnofioletowym cieniem, rozcierając go poza zewnętrzne kąciki oczu. Na górnych powiekach narysuj kreski eyelinerem, a następnie starannie wytuszuj rzęsy pogrubiającą mascarą. Możesz nawet przykleić sztuczne rzęsy - będziesz wyglądać jak gwiazda.

Usta. Nałóż na nie podwójną warstwę różowego błyszczyku lub szminki - koniecznie ze srebrnymi drobinkami.

