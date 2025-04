Masaż świecą ma w swoim menu każdy salon SPA. To wspaniały zabieg pielęgnacyjny, który jest ukojeniem dla ciała i zmysłów — przynosi wytchnienie od codziennych stresów, niweluje lęk, poprawia nastrój, łagodzi bóle mięśni i pozostawia naszą skórę jeszcze piękniejszą. Jest jedwabiście gładka, miękka oraz doskonale nawilżona. Co jednak, gdybyśmy powiedziały Ci, że nie musisz bookować wizyty w salonie, tylko możesz zorganizować sobie własny, relaksujący rytuał w domowym zaciszu? Świece do masażu ma w swojej ofercie wiele marek m.in. D'Alchémy, Organique i Biolove. Są łatwe w użyciu, stosunkowo niedrogie, mają zmysłowe aromaty i będziesz mogła korzystać z nich, kiedy tylko chcesz. Więcej zalet? Efekty zobaczysz już po pierwszej aplikacji.

Świece do masażu to wyjątkowe, naturalne kosmetyki, które intensywnie pielęgnują skórę — wygładzają i nawilżają— oraz zapewniają głęboki relaks. Zawierają oleje (m.in. olej jojoba, olej sojowy, olejek arganowy, olej kokosowy), wosk sojowy, masło shea, witaminę E, a także olejki eteryczne o korzyściach aromaterapeutycznych.

Świece do masażu są całkowicie bezpieczne — topią się w temperaturze komfortowej dla skóry i nie podrażniają (pod warunkiem, że nie masz uczulenia na którykolwiek ze składników).

Świece do masażu — efekty stosowania:

doskonale nawilżają, odżywiają i regenerują;.

skóra po zabiegu jest aksamitnie gładka, miękka, jędrna i elastyczna;

piękny zapach utrzymuje się przez kilka godzin;

masaż świecą zapewnia głęboki relaks, jest odprężeniem dla ciała i duszy.

Masaż na rwę kulszową – jak i kiedy go wykonać?

fot. Adobe Stock, Syda Productions

Zapal świecę do masażu i pozostaw ją na ok. 30 minut, aby na wierzchu pojawiła się kałuża stopionego wosku. W tym czasie możesz zanurzyć się w relaksującej kąpieli i zrobić peeling ciała. Następnie zdmuchnij płomień, pozwól mu lekko ostygnąć (ma być płynny i ciepły, ale nie gorący), skrop nim skórę i wmasuj kolistymi ruchami. Nie spłukuj.

Ważne: pamiętaj, żeby zawsze przed użyciem przeczytać instrukcję.

Świece do masażu dobierz do potrzeb skóry. Wybierz aromat, który najbardziej oddziałuje na twoje zmysły oraz zwracaj uwagę na skład — im więcej naturalnych składników, tym lepiej.

Jeśli chcesz się odprężyć, szukaj świec do masażu o zapachu lawendy, jaśminu, róży lub cynamonu, gdy natomiast potrzebujesz energii, idealnie, sprawdzą się słodkie, owocowe nuty.

fot. Świeca do masażu wanilia & krem kakaowy, LELO (do kupienia w perfumeriach Douglas), cena: 129 zł/materiały prasowe

fot. Świeca do masażu i pielęgnacji skóry ARÔMES DE MAURICE (Aromaty Mauritiusa), D'ALCHÉMY, cena: 169 zł/materiały prasowe

fot. Świeca do masażu wanilia & krem kakaowy, LELO (do kupienia w perfumeriach Douglas), cena: 129 zł/materiały prasowe

fot. Świeca do masażu Białe Piżmo, ORGANIQUE (do kupienia na www.empik.com), cena: 74,90 zł/materiały prasowe

fot. Świeca do masażu Miłość, Mydlarnia Cztery Szpaki (do kupienia w Super Pharm), cena: 49,99 zł/materiały prasowe

fot. Intensywnie nawilżająca świeca do masażu Piżmo, Biolove, cena: 36,99 zł (do kupienia w Kontigo)/materiały prasowe

