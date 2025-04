CZY TERAPIA ŚWIATŁEM LED TO RZECZYWIŚCIE NOWOŚĆ W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ?

Można tak powiedzieć, bo leczenie światłem LED stosowane jest w dermatologii estetycznej zaledwie od kilku, kilkunastu lat. Ale badania nad działaniem tego światła zaczęto prowadzić w NASA (Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej Stanów Zjednoczonych) już w latach 60. i kontynuowano je w różnych ośrodkach medycznych w USA. Wyniki tych badań potwierdziły skuteczność działania światła LED.

Reklama

NA CZYM POLEGA DZIAŁANIE TEGO ŚWIATŁA?

Światło LED to światło mono- chromatyczne o różnych długościach fali (różnego koloru), które trafia do komórek, nie nagrzewając ich i nie parząc. Jego odbiorcą są błony komórkowe i centra energetyczne komórek, odpowiedzialne za powstawanie energii (mitochondria). Światło LED pobudza energetycznie komórki do regeneracji i przebudowy tkanek. Pod jego wpływem zwiększa się synteza kolagenu w skórze, poprawia jej ukrwienie, wzrasta przepuszczalność naczyń krwionośnych i tworzą się nowe naczynia. Pobudzone też zostają naturalne procesy odpornościowe skóry.

A JAKIE EFEKTY MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI DZIAŁANIU ŚWIATŁA LED?

Wszystko zależy od długości fali i mocy światła. Światłem LED leczy się stany zapalne, trudno gojące się rany i owrzodzenia, oparzenia, uszkodzenia posłoneczne, rogowacenie słoneczne, naczyniaki, zmiany naczyniowe, blizny pooperacyjne. Sprawdza się również przy likwidowaniu rozstępów, zwłaszcza wtedy, gdy rozciągnięte włókna sprężyste są świeże, czerwone - bo gdy są już białe, rezultaty nie są tak spektakularne.

Terapia światłem LED poprawia też elastyczność i koloryt skóry, spłyca zmarszczki i niweluje wiotkość skóry, przebudowuje tkankę tłuszczową. Naświetlania dają świetne efekty w terapii łączonej z peelingami chemicznymi, mezoterapią, mikrodermabrazją, zabiegami laserowymi. Seria zabiegów zmienia kondycję skóry, która w efekcie staje się grubsza, bardziej sprężysta, wygładzona, ma lepszą gęstość i koloryt. Leczenie światłem LED może też być uzupełnieniem innych terapii (np. leczenia trądziku).

JAK WYGLĄDA I ILE TRWA TAKI ZABIEG?

To zależy od tego, co leczymy. Dłużej trwają programy przeciwstarzeniowe i leczenie rozstępów, krócej - zabiegi o działaniu przeciwzapalnym. Średnio zabieg trwa 10-20 minut. Naświetla się czystą skórę, bez makijażu. Pacjentka leży tuż pod lampą, ale nie odczuwa gorąca. Bliskość lampy może tylko powodować pewien dyskomfort u osób cierpiących na klaustrofobię. Zabiegi są niebolesne, bezinwazyjne, nie wymagają specjalnego przygotowania. Ich efekt wprawdzie nie jest spektakularny, ale zauważalny.

CZYLI REZULTATY NAŚWIETLANIA ŚWIATŁEM LED WIDOCZNE SĄ OD RAZU?

To zależy jakie rezultaty. Szybko na przykład poprawia się wygląd skóry ze stanem zapalnym, bo naświetlanie światłem LED go zmniejsza. Jednak jeśli oczekujemy cofnięcia się zjawisk wynikających z fotostarzenia się skóry, poprawy jej kolorytu i jakości, musimy trochę poczekać, bo skórze trzeba dać czas, by się zregenerowała i przebudowała.

ILE ZABIEGÓW TRZEBA PRZEPROWADZIĆ, BY OSIĄGNĄĆ TAKI EFEKT? I JAK DŁUGO ON SIĘ UTRZYMUJE?

Działanie lampy LED na skórę jest bardzo łagodne, dlatego pożądany efekt odniesie dopiero seria zabiegów. Najczęściej potrzeba ich nie mniej niż dziesięć. Ale wszystko zależy od tego, z jakim problemem się zmagamy. Walcząc ze stanami zapalnymi, naświetlamy je aż do wyleczenia i na tym koniec. Przeprowadzając zabiegi odmładzające, musimy wprowadzić pewną regularność zabiegów i zaplanować kolejne cykle naświetlań.

A ILE MUSIMY ZAPŁACIĆ ZA TAKĄ TERAPIĘ?

Leczenie światłem LED jest tańsze do laseroterapii i - w przeciwieństwie do lasera - całkowicie bezpieczne, bo nie nagrzewa skóry i nie parzy. Koszt jednego naświetlania wynosi 60-100 zł (jeśli kupujemy serię zabiegów, jest taniej).

CZY NAŚWIETLANIE ŚWIATŁEM LED MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE? CIĄGLE PRZECIEŻ WYCHODZĄ NA JAW UBOCZNE SKUTKI DZIAŁANIA RÓŻNEGO RODZAJU PROMIENI...

Z całą pewnością można powiedzieć, że światło LED nie uszkadza DNA, nie ma więc działania rakotwórczego. Niestety, wraz z wiekiem maleje skuteczność jego działania, bo im starsza skóra, tym trudniej pobudzić jej naturalne procesy regeneracji. Może również się kiedyś wyczerpać potencjał energetyczny komórek.

Także nie wszyscy mogą korzystać z naświetlania. Przeciwwskazaniem są: ciąża, karmienie piersią, padaczka, choroby autoimmunologiczne (z wyjątkiem choroby Hashimoto), choroby tkanki łącznej.

JAK DZIAŁAJĄ POSZCZEGÓLNE DŁUGOŚCI FALI

Podczerwone (830-850 nm) - pobudzają aktywność komórek skóry i proces produkcji kolagenu, leczą stany zapalne.

Czerwone (645 nm) - odmładzają skórę i leczą stany zapalne.

Pomarańczowe (600 nm) - fotoodmładzanie, leczenie blizn.

Żółte (595 nm) - gojenie ran.

Zielone (520 nm) - gojenie ran, zahamowanie produkcji melaniny.

Niebieskie (460 nm) - działanie antyseptyczne, przeciwzapalne.

UVB (311-313 nm) - leczenie bielactwa, łuszczycy.

CZY TERAPIA ŚWIATŁEM LED TO RZECZYWIŚCIE NOWOŚĆ W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ?

Można tak powiedzieć, bo leczenie światłem LED stosowane jest w dermatologii estetycznej zaledwie od kilku, kilkunastu lat. Ale badania nad działaniem tego światła zaczęto prowadzić w NASA (Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej Stanów Zjednoczonych) już w latach 60. i kontynuowano je w różnych ośrodkach medycznych w USA. Wyniki tych badań potwierdziły skuteczność działania światła LED.

NA CZYM POLEGA DZIAŁANIE TEGO ŚWIATŁA?

Światło LED to światło mono- chromatyczne o różnych długościach fali (różnego koloru), które trafia do komórek, nie nagrzewając ich i nie parząc. Jego odbiorcą są błony komórkowe i centra energetyczne komórek, odpowiedzialne za powstawanie energii (mitochondria). Światło LED pobudza energetycznie komórki do regeneracji i przebudowy tkanek. Pod jego wpływem zwiększa się synteza kolagenu w skórze, poprawia jej ukrwienie, wzrasta przepuszczalność naczyń krwionośnych i tworzą się nowe naczynia. Pobudzone też zostają naturalne procesy odpornościowe skóry.

A JAKIE EFEKTY MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI DZIAŁANIU ŚWIATŁA LED?

Wszystko zależy od długości fali i mocy światła. Światłem LED leczy się stany zapalne, trudno gojące się rany i owrzodzenia, oparzenia, uszkodzenia posłoneczne, rogowacenie słoneczne, naczyniaki, zmiany naczyniowe, blizny pooperacyjne. Sprawdza się również przy likwidowaniu rozstępów, zwłaszcza wtedy, gdy rozciągnięte włókna sprężyste są świeże, czerwone - bo gdy są już białe, rezultaty nie są tak spektakularne.

Terapia światłem LED poprawia też elastyczność i koloryt skóry, spłyca zmarszczki i niweluje wiotkość skóry, przebudowuje tkankę tłuszczową. Naświetlania dają świetne efekty w terapii łączonej z peelingami chemicznymi, mezoterapią, mikrodermabrazją, zabiegami laserowymi. Seria zabiegów zmienia kondycję skóry, która w efekcie staje się grubsza, bardziej sprężysta, wygładzona, ma lepszą gęstość i koloryt. Leczenie światłem LED może też być uzupełnieniem innych terapii (np. leczenia trądziku).

JAK WYGLĄDA I ILE TRWA TAKI ZABIEG?

To zależy od tego, co leczymy. Dłużej trwają programy przeciwstarzeniowe i leczenie rozstępów, krócej - zabiegi o działaniu przeciwzapalnym. Średnio zabieg trwa 10-20 minut. Naświetla się czystą skórę, bez makijażu. Pacjentka leży tuż pod lampą, ale nie odczuwa gorąca. Bliskość lampy może tylko powodować pewien dyskomfort u osób cierpiących na klaustrofobię. Zabiegi są niebolesne, bezinwazyjne, nie wymagają specjalnego przygotowania. Ich efekt wprawdzie nie jest spektakularny, ale zauważalny.

CZYLI REZULTATY NAŚWIETLANIA ŚWIATŁEM LED WIDOCZNE SĄ OD RAZU?

To zależy jakie rezultaty. Szybko na przykład poprawia się wygląd skóry ze stanem zapalnym, bo naświetlanie światłem LED go zmniejsza. Jednak jeśli oczekujemy cofnięcia się zjawisk wynikających z fotostarzenia się skóry, poprawy jej kolorytu i jakości, musimy trochę poczekać, bo skórze trzeba dać czas, by się zregenerowała i przebudowała.

ILE ZABIEGÓW TRZEBA PRZEPROWADZIĆ, BY OSIĄGNĄĆ TAKI EFEKT? I JAK DŁUGO ON SIĘ UTRZYMUJE?

Działanie lampy LED na skórę jest bardzo łagodne, dlatego pożądany efekt odniesie dopiero seria zabiegów. Najczęściej potrzeba ich nie mniej niż dziesięć. Ale wszystko zależy od tego, z jakim problemem się zmagamy. Walcząc ze stanami zapalnymi, naświetlamy je aż do wyleczenia i na tym koniec. Przeprowadzając zabiegi odmładzające, musimy wprowadzić pewną regularność zabiegów i zaplanować kolejne cykle naświetlań.

A ILE MUSIMY ZAPŁACIĆ ZA TAKĄ TERAPIĘ?

Leczenie światłem LED jest tańsze do laseroterapii i - w przeciwieństwie do lasera - całkowicie bezpieczne, bo nie nagrzewa skóry i nie parzy. Koszt jednego naświetlania wynosi 60-100 zł (jeśli kupujemy serię zabiegów, jest taniej).

CZY NAŚWIETLANIE ŚWIATŁEM LED MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE? CIĄGLE PRZECIEŻ WYCHODZĄ NA JAW UBOCZNE SKUTKI DZIAŁANIA RÓŻNEGO RODZAJU PROMIENI...

Z całą pewnością można powiedzieć, że światło LED nie uszkadza DNA, nie ma więc działania rakotwórczego. Niestety, wraz z wiekiem maleje skuteczność jego działania, bo im starsza skóra, tym trudniej pobudzić jej naturalne procesy regeneracji. Może również się kiedyś wyczerpać potencjał energetyczny komórek.

Także nie wszyscy mogą korzystać z naświetlania. Przeciwwskazaniem są: ciąża, karmienie piersią, padaczka, choroby autoimmunologiczne (z wyjątkiem choroby Hashimoto), choroby tkanki łącznej.

JAK DZIAŁAJĄ POSZCZEGÓLNE DŁUGOŚCI FALI

Podczerwone (830-850 nm) - pobudzają aktywność komórek skóry i proces produkcji kolagenu, leczą stany zapalne.

Czerwone (645 nm) - odmładzają skórę i leczą stany zapalne.

Pomarańczowe (600 nm) - fotoodmładzanie, leczenie blizn.

Żółte (595 nm) - gojenie ran.

Zielone (520 nm) - gojenie ran, zahamowanie produkcji melaniny.

Niebieskie (460 nm) - działanie antyseptyczne, przeciwzapalne.

Reklama

UVB (311-313 nm) - leczenie bielactwa, łuszczycy.