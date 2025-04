Do pielęgnacji ciała należy podchodzić holistycznie – na kondycję skóry ma wpływ kilka kluczowych elementów. Co warto robić, aby cieszyć pięknym i młodym wyglądem przez długi czas?

Przede wszystkim należy pamiętać o nawadnianiu i odpowiedniej diecie. Dwa litry wody w ciągu doby i zbilansowane posiłki pełne wartości odżywczych są absolutnie niezbędne, aby mieć zdrową i promienną skórę. Warto też zadbać o regularny, spokojny sen, a do swojej codziennej rutyny włączyć aktywność fizyczną i odpowiednie techniki relaksacyjne, które pomogą zniwelować stres. Można także sięgnąć po sprawdzone, opracowane przez specjalistów suplementy diety. Preparat, który ma na celu poprawienie wyglądu skóry, znajdziemy w ofercie marki Health Labs Care. Przetestowała go Zuza, nasza redaktorka, która przez miesiąc piła skoncentrowany koktajl składników aktywnych oraz witamin GlowMe.



Suplement diety GlowMe Health Labs Care - skład

Co wyróżnia Health Labs Care? To marka, której motto brzmi: „Cudów nie ma. Jest nauka”. Suplementy diety tworzą eksperci: doświadczeni specjaliści żywienia z ogromną wiedzą i pasją. W produktach nie ma zbędnych wypełniaczy, konserwantów i barwników. Co więc w nich znajdziemy? Składniki aktywne i witaminy oraz ekstrakty standaryzowane na obecność składników aktywnych. Suplement diety GlowMe, którego działanie sprawdziła Zuzia, to preparat polecany dla osób powyżej 26. roku życia, u których zmniejsza się produkcja kolagenu. Jego regularne stosowanie ma pomóc przywrócić skórze blask: nawilżyć ją, wygładzić oraz zniwelować pierwsze zmarszczki. Formułę GlowMe oparto na:

kolagenie rybim, który wspiera zdrowie kości i stawów, poprawia wygląd skóry i paznokci,

hialuronianie sodu (pochodnej kwasu hialuronowego), który zwiększa nawilżenie skóry, redukuje zmarszczki, działa przeciwstarzeniowo oraz wspiera zdrowie kości i stawów

witaminie C, która wspiera produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry i kości

witaminie A, która pomaga zachować zdrową skórę oraz w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych

ekstrakcie z pestek winogron zawierającym OPC, który działa przeciwstarzeniowo, poprawia status kolagenu i wzmacnia kości, przyspiesza gojenie się ran, reguluje ciśnienie krwi oraz działa antyoksydacyjnie.



Suplement diety GlowMe Health Labs Care – opinia

Zuzia suplement diety GlowMe stosowała 30 dni. Czy w połączeniu z odpowiednią dietą i przemyślaną pielęgnacją faktycznie wpłynął pozytywnie na stan jej skóry?

„Mam 27 lat i na mojej skórze pojawiają się pierwsze zmarszczki. Aby spowolnić proces utraty sprężystości staram się nawadniać i używam kremów przeciwzmarszczkowych. Miesiąc temu włączyłam do swojej codziennej rutyny także suplementację. Po miesiącu przyjmowania GlowMe zauważyłam znaczną poprawę jakości skóry. Jest jędrna, gładka i nawilżona. Stała się elastyczna, a cellulit widocznie się zmniejszył”.

Nasza redaktorka doceniła łatwość stosowania produktu:

„Dużym plusem jest opakowanie suplementu diety GlowMe. Grafika jest tak ładna, że chciałabym mieć ją na plakacie i powiesić na ścianie. Podoba mi się także to, że produkt jest w saszetkach - zawsze mogę mieć jego zapas w torebce. Wisienką na torcie jest smak owocowego koktajlu – naprawdę bardzo dobry!”.

Formuła GlowMe wpłynęła pozytywnie nie tylko na skórę Zuzy:

„Okres jesienny zazwyczaj nie był łaskawy dla moich włosów, a teraz są lśniące i wyglądają na wzmocnione. Dodatkowo rzęsy się zagęściły, a paznokcie stały się mniej łamliwe. Podsumowując: suplement diety GlowMe spełnił moje oczekiwania i szczerze mogę go polecić innym osobom”.

Warto pamiętać, że produkt nie może być stosowany jako zamiennik zbilansowanej diety. Nie można go też przyjmować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Kobiety w ciąży i matki karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.

Materiał powstał z udziałem marki Health Labs Care