Latem marzymy o promiennej, zdrowo wyglądającej skórze, która sprawia, że czujemy się pewni siebie i pełni energii. Efekt "sunny skin" to trend, który zdobywa coraz większą popularność w świecie beauty, dzięki swojemu naturalnemu, świeżemu wyglądowi, który kojarzy się z wakacyjnym blaskiem. Jak osiągnąć ten pożądany efekt i dlaczego jest tak popularny? Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Reklama

Spis treści:

Efekt sunny skin to skóra, która emanuje zdrowiem i naturalnym blaskiem, jakby była muśnięta słońcem. Chodzi o uzyskanie delikatnego, złocistego połysku, bez konieczności nadmiernego opalania się. To subtelny, ale widoczny efekt, który dodaje uroku i sprawia, że skóra wygląda młodziej i bardziej świeżo.

W dobie rosnącej świadomości na temat zdrowia skóry, wiele osób stawia na naturalny wygląd. Efekt sunny skin jest kwintesencją zdrowej, zadbanej skóry, co wpisuje się w trend minimalizmu i naturalności.

Jednocześnie stosowanie odpowiedniej pielęgnacji pozwala na uzyskanie skóry muśniętej słońcem bez konieczności wystawiania skóry na działanie promieni UVA i UVB. Lekko opalona skóra wygląda zdrowo, ale podczas plażowania łatwo nabawić się "efektu skwarki" albo poparzeń słonecznych.

Ten efekt pasuje do każdego typu urody i karnacji. Niezależnie od tego, czy masz jasną, oliwkową, czy ciemną skórę, sunny skin podkreśli Twoje naturalne piękno.

fot. Efekt sunny skin możesz uzyskać bez słońca/Adobe Stock, Erika

Uzyskanie efektu skóry muśniętej słońcem nie jest trudne, ale musisz wiedzieć, po jakie produkty sięgać. Podstawą jest odpowiednia pielęgnacja skóry. Regularne oczyszczanie, nawilżanie i ochrona przeciwsłoneczna są kluczowe. Używaj lekkich kremów nawilżających i serum z witaminą C, które rozświetlą skórę.

Nie zapominaj o stosowaniu kremów z filtrem SPF. Ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV jest niezbędna, aby zapobiec przedwczesnemu starzeniu się skóry i przebarwieniom.

Efekt sunny skin możesz uzyskać także przy pomocy lekkiego makijażu. Używaj produktów bronzujących, najlepiej w formie kremów oraz lekkich, tonujących kremów BB lub CC. W ten sposób stworzysz naturalny, nieprzesadzony efekt.

Dodaj też odrobinę rozświetlacza na kości policzkowe, grzbiet nosa i łuk kupidyna, aby uzyskać naturalny blask. Stosuj delikatne, brzoskwiniowe lub różowe odcienie na policzki i usta, aby dodać twarzy świeżości.

Pamiętaj też, że również twoja dieta oraz styl życia ma ogromny wpływ na wygląd skóry. Jedz dużo owoców i warzyw, pij dużo wody, a także dbaj o higienę snu i redukcję stresu, aby utrzymać skórę nawilżoną i zdrową od wewnątrz.

Efekt sunny skin uzyskasz przede wszystkim przy pomocy kosmetyków. Na rynku dostępna jest cała gama produktów do twarzy i ciała, które pozwalają uzyskać efekt naturalnej opalenizny bez konieczności wychodzenia na słońce. Możesz sięgnąć po kremy, pianki, mgiełki oraz lekkie rozświetlające olejki.

Sunny skin: kropelki brązujące Garnier Ambre Solaire

Lekkie krople do twarzy z efektem subtelnej opalenizny to świetny sposób na uzyskanie promiennej cery. Musisz jednak uważać, aby stosować kosmetyk z umiarem. Zbyt dużo produktu na twarzy może skończyć się nieestetycznymi smugami lub odcięciem, np. przy linii włosów.

Kropelki brązujące świetnie sprawdzą się jako element nocnej pielęgnacji - rano obudzisz się z lekko opaloną, subtelnie rozświetloną skórą.

Cena: ok. 50 zł

fot. Efekt sunny skin: kropelki brązujące Garnier Ambre Solaire/mat. prasowe

Sunny skin: olejek odżywczo-brązujący Drunk Elephant D-Bronzi™ Anti-pollution inshine Drops

Ten kosmetyk przeznaczony jest do pielęgnacji twarzy, ale idealnie sprawdzi się także na szyi, dekolcie oraz na całym ciele. Lekka formuła szybko się wchłania i delikatnie barwi skórę, nadając jej zdrowy, promienny wygląd. Jednocześnie posiada rozświetlające drobinki, które odbijają światło słoneczne.

Olejek dodatkowo zawiera nawilżająco-regenerujące ekstrakty roślinne, które pielęgnują skórę i przywracają jej zdrowy, piękny wygląd.

Cena: 189 zł

fot. Sunny skin: olejek odżywczo-brązujący Drunk Elephant D-Bronzi™ Anti-pollution inshine Drops/mat. prasowe

Sunny skin: rozświetlacz do ciała Body Boom Shimmer Gold

Kompozycja aż 8 olejków roślinnych w połączeniu z rozświetlającymi drobinami doskonale podkreśla naturalną opaleniznę lub nadaje subtelny efekt sunny skin, kiedy jesteś typem "bladziocha". Produkt idealnie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na imprezy w stylu coachelli.

Kosmetyk delikatnie barwi i doskonale dopasowuje się do każdej karnacji. Odżywcze olejki dodatkowo pielęgnują, nawilżają oraz regenerują naskórek, w szczególności po długim plażowaniu.

Cena: ok. 25 zł

fot. Sunny skin: rozświetlacz do ciała Body Boom Shimmer Gold/mat. prasowe

Sunny skin: złota mgiełka rozświetlająca More4Care Get Your Tan

Mgiełki do ciała to szybki sposób na uzyskanie bądź odzyskanie słonecznego wyglądu. Wystarczy rozpylić ją na skórze i pozostawić do wchłonięcia lub delikatnie wklepać palcami. Opalizujące drobinki odbijają światło i nadają ciału piękny, promienny, słoneczny wygląd. Ten kosmetyk również świetnie sprawdzi się podczas tematycznych, letnich imprez.

Zawarta w nim woda kokosowa nawilża i dba o to, aby kosmetyk dobrze się wchłaniał i nie pozostawiał plam ani smug. Dodatkowo nadaje soczysty, wakacyjny zapach.

Cena: ok. 35 zł

fot. Sunny skin: złota mgiełka rozświetlająca More4Care Get Your Tan/mat. prasowe

Sunny skin: kosmetyki Resibo

Subtelna opalenizna, która pojawia się stopniowo, jest nienachalna i pozbawiona plam - taki efekt otrzymasz z tym trio od marki Resibo. Efekt skóry muśniętej słońcem idzie w parze z nawilżeniem i regeneracją. W ciągu dnia sięgaj po lekki krem tonujący z filtrem SPF 30, a na noc wybierz odżywczy krem nightcall. Delikatnie brązujący tonik sprawdzi się za to zarówno podczas porannej, jak i wieczornej pielęgnacji.

Cena toniku: 99 zł

Cena kremu na dzień: 89 zł

Cena kremu na noc: 89 zł

fot. Sunny skin wg marki Resibo/mat. prasowe

Sunny skin: nawilżające brązujące masło do ciała Bielenda Bronzing Coco

Podczas letnich miesięcy nie możesz zapominać też o odżywczym balsamie do ciała. Mocne słońce, suche powietrze oraz słona woda podczas urlopu mogą sprawić, że skóra będzie podrażniona, przesuszona i nie będzie wyglądać dobrze.

Rozwiązaniem jest ten lekki, ale intensywnie regenerujący balsam na bazie wody kokosowej, który dodatkowo podkreśla i nadaje opaleniznę. Brązująca formuła nie pozostawia smug ani nie może wywołać tzw. efektu skwarki.

Cena: ok. 25 zł

fot. Sunny skin: nawilżające brązujące masło do ciała Bielenda Bronzing Coco/mat. prasowe

Sunny skin: olejek do opalania SPF 6 Eisenberg Tan Huile Visage & Corps

Dawniej popularne były olejki i kremy przyspieszające opalanie. Marka Eisenberg odświeża ten trend, ale dodaje do niego nowoczesnego sznytu. Produkt pielęgnuje już opaloną skórę, a dodatkowo nadaje jej złocisty kolor oraz blask. Dzięki temu możesz uzyskać efekt, który stosuje się podczas sesji fotograficznych.

Produkt świetnie sprawdzi się zarówno do twarzy, jak i całego ciała. Pomaga uzyskać i utrzymać słoneczną opaleniznę przez cały rok.

Cena: 250 zł

fot. Sunny skin: olejek do opalania SPF 6 Eisenberg Tan Huile Visage & Corps/mat. prasowe

Reklama

Czytaj także:

Dlaczego skóra się nie opala?

Koreańskie kremy z filtrem

Jak dbać o włosy na wakacjach?