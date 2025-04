Uwielbiam suche olejki do ciała. Używam ich głównie wiosną i latem przed wyjściem z domu. Skóra od razu wygląda lepiej! Razem z balsamami brązującymi to mój obowiązkowy zestaw na wakacje.

Ten od marki Nuxe wchłania się błyskawicznie i pozostawia skórę niesamowicie nawilżoną. Ekspresowo poprawia jej wygląd. Dzięki temu, że ma "suchą" formułę od razu można założyć ubranie i jest się gotową do wyjścia.

Olejek Nuxe zawiera aż 98% naturalnych składników. Znajdziecie w nim olejek macadamia, olej z orzechów włoskich, olej z ogórecznika, olej ze słodkich migdałów, olej camelli i olej z dziurawca. Dostępny jest również w wersji ze złotymi drobinkami - idealnie sprawdza się podczas letnich imprez.

Producent zapewnia, że olejek może być stosowany nie tylko do ciała, ale również do twarzy i włosów. Wiecie za co jeszcze go kocham? Za zapach. Jest zmysłowy, ciepły i wakacyjny. Znajdziemy w nim kwiat pomarańczy, mirabelkę, różę, konwalię, białą lilię, wanilię, cedr i bursztyn.

Cena: 71 zł za 50ml, 132 zł za 100 ml.

