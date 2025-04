Chodzi o suchy olejek. Brzmi dziwnie? Już wyjaśniamy. Ten kosmetyk ma oczywiście standardową dla olejku konsystencję i gładkość, natomiast już w trakcie nakładania zaczyna się wchłaniać. Genialne, prawda? Zwłaszcza, że wszystkie wiemy jak wygląda skóra po nałożeniu olejku - jest rozświetlona, a pajączki i cellulit stają się mniej widoczne.

Jeśli tak jak my nie lubicie utrzymującego się przez dłuższy czas filmu na skórze, albo jeśli do tej pory z dużą dozą niepewności podchodziłyście do suchych olejków, pora to zmienić. Pamiętajcie, że możecie wybierać wśród olejków o gładkiej i jednolitej konsystencji, jak i tych z drobinkami, które potęgują efekt rozświetlenia. Niektóre z olejków mają dodatkowo działanie mocno nawilżające, inne ujędrniające a jeszcze inne odżywcze.

Więcej o kosmetykach:

