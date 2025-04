Skóra jest przesuszona, gdy zostaje naruszony jej ochronny płaszcz hydrolipidowy. To samo dotyczy skóry głowy. Robi się napięta, łatwo ulega podrażnieniom, zaczyna się łuszczyć i swędzieć. Trzeba jej pomóc.

Jak sobie radzić ze swędzącą skórą głowy?

Sucha skóra głowy - skąd się bierze problem?

Skóra robi się sucha, gdy z różnych powodów zniszczona zostaje jej hydrolipidowa warstwa ochronna. Wtedy ucieka z niej wilgoć, a substancje drażniące dostają się do głębszych warstw, powodując podrażnienia.

Przyczyn uszkodzenia warstwy ochronnej i przesuszenia skóry może być kilka. To ważne, by je poznać i ich unikać, bo w ten sposób zminimalizujemy straty. Co może być powodem przesuszenia skóry głowy?:

Stosowanie agresywnych szamponów , z dużą ilością intensywnie działającej “chemii”, kiepskiej jakości odżywek.

, z dużą ilością intensywnie działającej “chemii”, kiepskiej jakości odżywek. Nadmiar preparatów do stylizacji – pianek, lakierów, sprayu z solą morską, a także nieumiejętne częste farbowanie, a zwłaszcza rozjaśnianie.

– pianek, lakierów, sprayu z solą morską, a także nieumiejętne częste farbowanie, a zwłaszcza rozjaśnianie. Częste suszenie włosów gorącym powietrzem suszarki , używanie lokówki lub prostownicy.

, używanie lokówki lub prostownicy. Wielogodzinne przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach , gdzie powietrze jest suche.

, gdzie powietrze jest suche. Zimowe warunki, gdy na dworze mróz, a my z przyjemnością zakładamy ciepłe czapki. A latem - nadmiar słońca i upał.

gdy na dworze mróz, a my z przyjemnością zakładamy ciepłe czapki. A latem - nadmiar słońca i upał. Uwaga! Przyczyną suchej skóry głowy może być również choroba – łuszczyca, grzybica. Jeśli więc objawy się nasilają, a kuracja nie pomaga, trzeba poszukać pomocy u dermatologa.

Jak nawilżyć suchą skórę głowy?

Przede wszystkim trzeba zmienić szampon. Na początek można spróbować delikatnego, najlepiej ziołowego, nawilżającego, do skóry wrażliwej. Ale to może nie wystarczyć.

Sucha skóra głowy, często potrzebuje czegoś więcej – preparatu, który odbuduje jej hydrolipidową warstwę ochronną, która będzie bronić ją przed utratą wilgoci i zabezpieczy przed podrażnieniami. Warto też, zwłaszcza jeśli skóra jest podrażniona i swędzi, stosować emulsje lub balsamy do suchej skóry głowy, które przynoszą ulgę.

Z suchą skórą głowy najlepiej radzą sobie dermokosmetyki. Chcesz zobaczyć jakie preparaty warto stosować, by przywrócić skórze właściwe nawilżenie? Zajrzyj do naszej galerii!

Ważne jest również, by ograniczyć inne szkodliwe czynniki, działające na skórę głowy: suszyć włosy chłodnym powietrzem suszarki lub dać im samym wyschnąć, ograniczyć ilość środków do stylizacji, nawilżać powietrze w pomieszczeniach, w których przebywamy.

