Naturalne kosmetyki o wielofunkcyjnym działaniu

W naszej ofercie znajdziesz wiele preparatów, które dostarczą Twojej urodzie najważniejszych składników odżywczych i sprawią, że skóra będzie piękna, zregenerowana i dłużej zachowa świeżość. Jednym z takich preparatów jest multifunkcyjny sztyft skin stick. Może on z powodzeniem zastąpić krem pod oczy, rozświetlacz, balsam do ciała, a nawet odżywkę do paznokci. Bardzo dobrze koi także przesuszoną skórę i zmysły dzięki aromaterapeutycznym właściwościom. W składzie znajdziesz botaniczne olejki i naturalne woski, które powodują głębokie nawilżenie. Opakowanie w 100% nadaje się do recyklingu.

Organiczny hydrolat z róży damasceńskiej rose water latem odświeża, a zimą nawilża. Możesz go wykorzystać jak tonik, czy też utrwalacz makijażu. Kosmetyk regeneruje skórę i pomaga zwalczyć wolne rodniki. Dzięki temu skóra dłużej zachowa młody wygląd. Dodatkowe odprężenie zapewnia delikatny różany zapach.

Wiele zastosowań ma też nasz genialny peeling gentle scrub. Nie tylko idealnie złuszcza naskórek, ale też wygładza i nawilża. Dzięki połączeniu kwasu jabłkowego i drobinek z pestek moreli pełni zadanie peelingu, a dzięki nawilżającej pentawitynie i roślinnej glicerynie ma właściwości maski. Przyspiesza odnowę skóry i dodaje jej blasku. Jest szczególnie polecany dla cery problematycznej i zmęczonej.

Teraz nie musisz już kupować osobno kremu na dzień i na noc. Light cream z powodzeniem zastąpi jeden i drugi produkt. Dobrze nawilża, zmiękcza i stanowi dobrą barierę przed aktywnością szkodliwych czynników zewnętrznych. Ma niezwykle lekką konsystencję. Bardzo szybko się wchłania. Na noc możesz go połączyć z olejkiem z jojoba lub kosmetykiem Skin Stick.

Polecamy też innowacyjny preparat wyróżniający się skoncentrowaną formułą. Restorative serum regeneruje i działa przeciwzmarszczkowo. W składzie znajdziesz aktywne substancje ujędrniające i regenerujące naskórek. Komórki macierzyste z jabłek i kolagen sprawiają, że skóra staje się młoda, świeża i pozbawiona wszelkich niedoskonałości.

Natomiast inwestując w acne skin elixir zapomnisz o zaskórnikach i trądziku. Jest on dedykowany skórze tłustej borykającej się z nadmiernie wydzielającym się sebum. Bardzo dobrze oczyszcza i działa antybakteryjnie. Możesz go także stosować na pryszcze na plecach i dekolcie.

Mały, skromny i niepozorny olejek z jojoba pomoże Ci w wielu problemach. Z powodzeniem zastąpi krem na noc. Zapewnisz sobie wspaniały rezultat, gdy wetrzesz preparat w końcówki włosów. Sprawdzi się także jako odżywka do włosów lub balsam do ciała.

Na zakończenie przedstawiamy kremową emulsję gentle cleanser, która skutecznie usuwa zanieczyszczenia i delikatny makijaż, a także nawilża w tym samym czasie. Nie narusza przy tym bariery lipidowej skóry. Zawdzięcza to obecności takich składników jak olej arganowy, awokado i ekstrakt z aloesu.

Jak widać nie musisz inwestować w wiele kosmetyków, aby zapewnić sobie dogłębną pielęgnację. Wielofunkcyjne preparaty zawierające naturalne składniki to gwarancja pięknej i zadbanej skóry, oszczędności, a także dbałości o środowisko naturalne.

