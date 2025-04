Starzenie włosów po 30. roku życia

Z upływem czasu nie tylko nasza cera ulega starzeniu, jego biegowi poddają się także włosy. Po 30. roku życia kiedy nasza skóra zaczyna wiotczeć, włosy tracą swą średnicę, stają się coraz cieńsze, zmniejsza się ich objętość i gęstość oraz matowieją. Dlaczego tak się dzieje?

Reklama

fot. Fotolia

Spadek kolagenu

Podstawową kwestią jest zmniejszająca się ilość wytwarzanego w naszym organizmie kolagenu. Z jego ubytkiem tracimy zdolność do odbudowy zasobów białka, z którego zbudowane są włosy. Spada tempo wzrostu włosa. Teraz w ciągu miesiąca przybywa nam maksymalnie 4 mm. Podział komórek wewnątrz włosa jest wolniejszy – nie rośnie on już taki zdrowy i lśniący, jak wcześniej. Traci swą elastyczność – staje się sztywny, kruchy i suchy, dlatego kluczowe jest nawilżanie. Wybierając kosmetyki zwracajmy uwagę na to, aby w ich składzie znalazły się bogate w substancje odżywcze olejki – np. olejek kamani, arganowy lub jojoba.

Wolne rodniki

Winne starzeniu się włosów są wolne rodniki – cząsteczki powstałe w wyniku stresu czy zaburzeń metabolizmu, które atakują białka. Ich nadmierna produkcja powoduje niszczenie zdrowych tkanek. Przyczyniają się do matowienia oraz wypadania włosów. Konieczne do ich ratowania okazuje się więc odpowiednie odżywienie poprzez zdrową dietę pełną w białka, aminokwasy, żelazo, miedź oraz cynk.

fot. Materiały prasowe Refpolska

Zmiany hormonalne

Kolejną, jak nie najważniejsza dla starzenia się włosów kwestią są zmiany hormonalne następujące z wiekiem. Im wyższy posiadamy poziom estrogenu tym lepszej jakości będą nasze włosy. Dobra praca hormonów nie gwarantuje jednak gęstych włosów na całe życie. Włosy, o które nie dbaliśmy w młodości, nadużywając farbowania, trwałych i inwazyjnej stylizacji, mogą odpłacić przyspieszonym starzeniem się. Przyczynia się do tego również promieniowanie UV, przez które tracą swój pigment. Dbajmy zatem o włosy podobnie jak i o skórę – stosując kosmetyki z filtrami SPF, szczególnie latem niezastąpione będą lekkie odżywki chroniące przed promieniowaniem UV.

Siwienie włosów

Kolejną kwestią jest siwienie włosów. Poprzez zmniejszającą się aktywność melanocytów, czyli komórek produkujących barwnik – melaniny - włosy stają się przezroczyste. Pod wpływem siwienia następuje też zmiana faktury włosów. Stają się one bardziej oporne na koloryzację. Wyczerpują się także ich korzenie i wydajność oraz wielkość mieszków włosowych, przez co włosy łatwiej i częściej wypadają. Starzejące się włosy rosną znacznie wolniej i są znacznie mniej odporne na niewłaściwą pielęgnację. Nie jesteśmy w stanie przywrócić im naturalnego koloru, ale możemy wspomagać jego intensywność poprzez stosowanie kosmetyków z wyciągiem z borówek lub innych antyoxydantów, lub wspomagając ich nabłyszczenie – np. wyciągiem z orzechów.

Jak odpowiednio dbać o włosy?

Jak zatem odpowiednio dbać o kondycję naszych włosów, aby dłużej wyglądały młodo? Przede wszystkim odżywiać. Używać kosmetyków bogatych w kolagen i keratyne, działających antybakteryjnie i regenerująco na skórę głowy oraz odżywiających mieszki włosowe. Niezawodną inwestycją w piękne włosy jest stosowanie profesjonalnych kosmetyków, ponieważ nieustannie przechodzą badania i ulepszane są aby dawać najlepszy efekt. Należy zwracać uwagę na kompleksy typu anti-age zawarte w farbach do włosów. Aby zachować dobrą kondycję włosów, konieczne jest zapobieganie ich starzeniu zanim pojawią się pierwsze siwe kosmyki.

Reklama

Pamiętaj, że również prowadzony tryb życia ma ogromny wpływ na kondycję włosów. Jeśli pragniesz, by zachowały swój piękny wygląd jak najdłużej, już teraz powinnaś poświęcić im więcej czasu i uwagi.