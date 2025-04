Gładka skóra nie tylko od święta – propozycje prezentów dla Pań

Gładka skóra bez włosków to preferencja wielu Pań, którym z pewnością do gustu przypadnie urządzenie umożliwiające sprawną i szybką depilację w domowym zaciszu. Pierwszą propozycją od marki jest depilator mechaniczny Silk-épil 9 Flex, który dzięki elastycznej głowicy, dopasowuje się do konturów ciała, aby dokładnie usuwać wszelkie włoski, nawet te w trudno dostępnych miejscach.

Technologia MicroGrip zapewnia dokładniejszą niż wosk depilację, dzięki aż 40 pęsetom urządzenie wyłapuje nawet 0,5 milimetrowe włoski. Łatwiejszą depilację zapewni także specjalna technologia SensoSmart™, która sygnalizuje, gdy ucisk depilatora na skórę jest zbyt mocny. Komfortowe stosowanie zapewnia smukły i ergonomiczny uchwyt, dodatkowo, depilator jest w pełni wodoodporny, dlatego z łatwością można korzystać z niego pod prysznicem.

Kolejna propozycja jest skierowana dla Pań, które poszukują efektu gładkiej skóry na długo. W portfolio marki znajduje się depilator IPL Braun Silk-expert Pro 5, który jest w pełni bezpieczny, szybki i wydajny. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest wykonanie zabiegów depilacji w komfortowych, domowych warunkach.

Depilator emituje aż 125 impulsów świetlnych na minutę, dodatkowo wyposażony jest w sensor kolorytu skóry SkinPro, który nieustannie odczytuje odcień skóry 80 razy na sekundę na poszczególnych częściach ciała i na tej podstawie automatycznie dostosowuje moc każdego błysku. Urządzenie może być stosowane na twarzy oraz ciele, wykrywa nawet drobne różnice w kolorycie skóry i na ich podstawie dobiera odpowiednio jeden z 10 poziomów intensywności.

Niezawodne urządzenia do pielęgnacji zarostu – propozycje prezentów dla Panów

Wystylizowany, przycięty zarost, a może na gładko? Jest wiele sposobów na męski zarost, jednak ważne jest, aby urządzenie pomogło w zrealizowaniu zamierzonej koncepcji. Braun Series 9 Pro radzi sobie z zarostem skutecznie i delikatnie, niezależnie od tego czy jest on 1-, 3- czy 7 dniowy. Golarka przytnie włoski o długości nawet 0,5 milimetra, a specjalna technologia AutoSense dostosowuje moc pracy urządzenia do typu zarostu,

Samo urządzenie jest wygodne i ergonomiczne w codziennym stosowaniu. Obrotowa głowica o zakresie ruchu 40 stopni dopasowuje się do konturów twarzy, a precyzyjny przełącznik zapewnia maksymalną kontrolę i dokładniejsze golenie trudno dostępnych miejsc – na przykład szyi lub okolic nosa. Urządzenie jest w pełni wodoodporne i pracuje 60 minut po pełnym naładowaniu – jeżeli zabraknie mocy wystarczy 5 minut ładowania, aby dokończyć golenie. Opcja idealna dla Panów, którzy noszą się „na gładko”.

Trymer Braun Series X do doskonała propozycja dla Panów, którzy oczekują łatwych i szybkich rezultatów. Dzięki innowacyjnemu ostrzu 4D, zachowującemu ostrość do 6 miesięcy*, golenie jest dokładne, a jednocześnie delikatne dla skóry. Urządzenie jest idealne do stylizacji zarostu zarówno na sucho jak i na mokro, z użyciem pianki lub żelu. Zabieg śmiało można wykonywać pod prysznicem. Urządzenie zapewnia bezproblemowe przycinanie zarostu bez względu na poziom umiejętności – dzięki nasadkom, które są dostępne w długościach 1 mm, 2 mm, 3 mm i 5 mm, z łatwością uzyska się tę pożądaną. Braun Series X można używać także do pielęgnacji ciała – dzięki dołączonej do zestawu nasadce SkinGuard można bezpiecznie pielęgnować wrażliwe obszary takie jak pachwiny, klatka piersiowa i pachy.