5 rad jak zadbać o suchą, popękaną skórę dłoni.



Masz szorstką, popękaną i zaczerwienioną skórę dłoni, gdy tylko temperatura za oknem spada? Objawowe nakładanie kremu nie rozwiązuje problemu? Oznacza to, że twoje dłonie wymagają codziennej pielęgnacji! Podpowiadamy, jak uzdrowić zbyt suchą skórę rąk!

1. Używaj naturalnego mydła w kostce

Na uwrażliwioną skórę rąk niekorzystnie wpływa, szczególnie zimą, twarda woda w połączeniu z mydłem w płynie. Dlaczego? Powoduje przesuszenie naskórka, co w pomieszczeniach ogrzewanych kaloryferami jeszcze bardziej pogłębia problem. Lepiej jest więc używać mydła w kostce, szczególnie naturalnego. Nie wysusza tak skóry i nie podrażnia jej.

2. Myj dłonie w lekko ciepłej wodzie

Gorąca oraz bardzo ciepła woda rozszerza pory oraz naczynka krwionośne, co ułatwia dogłębne czyszczenie, ale jednocześnie bardzo wysusza skórę. Dlatego mając suche, szorstkie dłonie myj je w wodzie lekko ciepłej bądź letniej. A po każdym umyciu rąk obowiązkowo zastosuj krem.

3. Sprzątaj wyłącznie w rękawiczkach

Do czyszczenia kafelków, blatów, szafek, a także mycia podłogi koniecznie używaj silikonowych rękawiczek. Pamiętaj, że kontakt z detergentem to najprostsza droga do popękanego naskórka i nadżerek, co jest ogromnie bolesne i uciążliwe w leczeniu.

4. Stosuj preparaty zawierające filtry UV

Wychodząc na zewnątrz, zabezpiecz skórę dłoni używając kremu z filtrem UV. Najlepiej sprawdzi się ten o wysokim faktorze i działaniu jednocześnie nawilżającym oraz natłuszczającym. Z powodzeniem odżywi wysuszoną skórę, a także ochroni ją przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi: zimnym wiatrem, śniegiem, mrozem.

5. Raz dziennie przygotuj odżywczą kąpiel

Przed snem warto zafundować swoim dłoniom dwudziestominutową odżywczą kąpiel. Wspaniale sprawdzi się oliwa z oliwek z domieszką witaminy A+E. Regeneracyjnie na naskórek działa również kąpiel w siemieniu lnianym.

Możesz również zastosować kompres na suche dłonie. Wystarczy, że posmarujesz ręce tłustym kremem, olejkiem kokosowym albo 100% masłem shea, a następnie włożysz bawełniane rękawiczki. Pod wpływem ciepła preparat głębiej wniknie w skórę, dzięki czemu stanie się gładka i bardziej elastyczna.

