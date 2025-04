Sól z Morza Martwego

Fot. Fotolia

Pięć milionów lat temu wielkie syryjsko-afrykańskie przesunięcie płyt tektonicznych utworzyło na terytorium obecnej Jordanii i Izraela duże jezioro o powierzchni 930 km2 (długość – 75 km, szerokość – 17 km) i głębokości 400 m. Całkowita objętość wody wynosi 140 km3. W takiej formie, jak widzimy je dziś, Morze Martwe istnieje już ponad 5000 lat, w tym czasie na dnie powstała warstwa osadu o grubości 100 m.

Cechą charakterystyczną Morza Martwego jest linia brzegu, która znajduje się 295 m poniżej poziomu morza oraz wysokie zasolenie wody, wynoszące 26-27 g/l.

Morze Martwe nazywane jest także Solonym. Nazwa powstała za sprawą wysokiej koncentracji soli i minerałów w wodzie (ponad 30%). Życia organicznego w morzu praktycznie nie ma, gdyż w takich warunkach mogą istnieć tylko niektóre bakterie. Fenomenalna gęstość wody utrudnia pływanie, natomiast pomaga utrzymywać się na wodzie osobom nieumiejącym pływać.

Niektóre substancje mineralne do morza zostały przyniesione przez strumienie z głębin ziemi, wody tych źródeł utrzymują wysoką temperaturę, nawet po wypłynięciu na powierzchnię i połączeniu się z wodami Morza Martwego. Do morza wpadają również gorące źródła Mazor i Zoar.

Właściwości lecznicze Morza Martwego opisywano już w Biblii. Minerałów pochodzących z tego akwenu używała do pielęgnacji ciała Kleopatra oraz caryca Sawska. W tym regionie archeolodzy odnaleźli fabrykę, która produkowała kosmetyki. Obecnie kosmetyki i środki do pielęgnacji skóry zawierające sól, minerały, bądź błota Morza Martwego, są eksportowane na cały świat.

Współcześni badacze odkrywają to, o czym nasi przodkowie wiedzieli od dawna: obszar Morza Martwego z jego leczniczym powietrzem, czarnym, mineralnym błotem, wodą bogatą w substancje mineralne i gorącymi źródłami jest naturalnym uzdrowiskiem. Kryształy mineralne Morza Martwego posiadają unikalny skład.

Skład 1 kilograma soli z Morza Martwego

Bromki: 1,95 g

Żelazo: 0,055 g

Potas: 118,48 g

Wapń: 1,23 g

Magnez: 79,93 g

Mangan: 0,004 g

Sód: 59,73 g

Sól amonowa: 0,034 g

Siarczany: 0,59 g

Siarczyny: 0,01 g

Fluorki: 0,093 g

Chlorki: 412,7 g

Naturalna sól morska jest ekologicznie czystą mieszanką minerałów i mikroelementów. Kąpiele w soli morskiej polepszają krwiobieg i metabolizm, pomagają zwalczać stres i rozluźniają mięśnie. Badania wykazały, że sól z Morza Martwego pomaga w leczeniu łuszczycy i pozytywnie wpływa na wygląd i elastyczność skóry.

Fragment pochodzi z książki "Sól. Lecznicze właściwości", Wydawnictwo Vital. Publikacja za zgodą wydawcy.

