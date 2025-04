Niewiele produktów ma tak wszechstronne działanie, jak soda oczyszczona (wodorowęglan sodu). Biały proszek świetnie sprawdza się w kuchni, w ogrodzie, podczas sprzątania, w leczeniu infekcji (inhalacje z sody oczyszczonej), a także w pielęgnacji włosów i skóry. Zwolenniczki naturalnych kosmetyków szczególnie chwalą sobie antyperspiranty z sody oczyszczonej. Są łatwe w przygotowaniu, znacznie tańsze, bezpieczniejsze (nie zawierają szkodliwego aluminium) i mają potężne działanie — zapewniają uczucie świeżości na długi czas oraz pielęgnują skórę.

Jak zrobić naturalny antyperspirant z sody oczyszczonej i jakie są przeciwwskazania?

Naturalny antyperspirant z sody oczyszczonej:

hamuje wydzielanie potu (utrzymuje świeżość przez kilka godzin);

nawilża i wygładza skórę;

łagodzi podrażnienia i stany zapalne po depilacji;

zapobiega wrastaniu włosków;

działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo;

rozjaśnia ciemniejsze plamy pod pachami.

Domowe sposoby na nadpotliwość. Co stosować na nadmierne pocenie się?

fot. Naturalny antyperspirant z sody oczyszczonej / Adobe Stock, New Africa

Antyperspirant z sody oczyszczonej zrobisz w kilka minut ze składników, które z pewnością masz w domu. Potrzebne ci będą m.in. mąka ziemniaczana, olej kokosowy, woda utleniona i olejki eteryczne.

Ważne: przed użyciem wykonaj próbę uczuleniową.

Naturalny antyperspirant z sody oczyszczonej i oleju kokosowego

Składniki:

5 łyżek oleju kokosowego,

4 łyżki sody oczyszczonej,

10 kropli olejku herbacianego, z drzewa sandałowego lub lawendowego (opcjonalnie).

Do roztopionego oleju koksowego dodaj sodę oczyszczoną i wybrany olejek. Całość dokładnie wymieszaj i przelej do zakręcanego słoiczka. Antyperspirant przechowuj w lodówce.

Naturalny antyperspirant z sody oczyszczonej, wody utlenionej i oleju kokosowego

Składniki:

7 płaskich łyżeczek sody oczyszczonej,

3 łyżki oleju kokosowego,

2 łyżki wody utlenionej,

olejek eteryczny (opcjonalnie).

Do rozpuszczonego oleju kokosowego dodaj sodę oczyszczoną, wodę utlenioną i olejek. Wymieszaj, przełóż do zakręcanego słoiczka i włóż do lodówki, aby stężał.

Naturalny antyperspirant w pudrze z sody oczyszczonej i mąki ziemniaczanej

Składniki:

4 łyżki mąki ziemniaczanej,

3 łyżki sody oczyszczonej,

kilka kropli wybranego olejku eterycznego.

Połącz mąkę z sodą, a następnie dodaj ok. 5 kropli olejku. Ponownie wymieszaj. Przesyp mieszankę do małego, zakręcanego pojemniczka. Nakładaj go na skórę puszystym pędzlem.

Naturalny antyperspirant z sody oczyszczonej, masła kakaowego i masła shea

Składniki:

łyżka sody oczyszczonej;

3 łyżki mąki ziemniaczanej;

2 płaskie łyżeczki naturalnego, nierafinowanego masła kakaowego;

łyżka wosku pszczelego;

łyżka masła shea;

łyżka oliwy z oliwek, oleju arganowego, ze słodkich migdałów lub jojoba;

kapsułka witaminy E;

ulubiony olejek eteryczny.

Rozpuść masło kakaowe, wosk pszczeli i masło shea w kąpieli wodnej. Do ciepłej mieszanki dodaj pozostałe składniki — sodę oczyszczoną, mąkę ziemniaczaną, olej, olejek eteryczny i witaminę E. Dokładnie wszystko wymieszaj do uzyskania gęstej, jednolitej masy.

Wskazówka: po nałożeniu naturalnego antyperspirantu z sody oczyszczonej odczekaj chwilę, aby się wchłonął.

Przeciwwskazaniami do stosowania antyperspirantu z sody oczyszczonej są: uczulenie na jakikolwiek składnik, sucha i podrażniona skóra oraz rany.

