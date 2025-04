Ministerstwo Dobrego Mydła to rodzinna manufaktura mydlarska założona przez siostry Annę i Urszulę Bieluń w Kamieniu Pomorskim. Wytwarza kosmetyki do twarzy i ciała z naturalnych składników z takimi dodatkami jak zioła, glinka kambryjska, orkisz czy węgiel drzewny.

Dobre surowce, dobre rzemiosło i ciężka praca to nasz tajny plan na sukces.

Siostry są dumne w wysokiej jakości kosmetyków i stale poszerzają ofertę. Są w niej produkty wegetariańskie, jak kule kąpielowe, które zawierają miód i mleko krowie, czy śliwkowy peeling z woskiem pszczelim. Są też wyroby wegańskie, w których nie ma żadnych składników odzwierzęcych - wszystkie mydła, musy do ciała, hydrolaty, olejki.

To bestseller! Jest mocno przetłuszczone. Pozwala usunąć zabrudzenia nie powodując przesuszenia naskórka. Zawiera m.in. olej z otrąb ryżowych. Bez zapachu i koloru.

Odżywia i wygładza skórę. Ma lekką, piankową konsystencję na bazie masła shea.

Praktyczny balsam w sztyfcie. Ma działanie silnie nawilżające, odżywcze, regenerujące. Przynosi natychmiastową skórę suchej skórze. Pachnie masłem kakaowym.

Tonizuje, zmywa makijaż i odświeża zmęczoną cerę. Zmniejsza obrzęki wokół oczu. Polecany do cery naczynkowej.

Bazą kosmetyku jest cukier trzcinowy i mieszanka olejów roślinnych (z pestek śliwki, słodkich migdałów, pestek winogron i awokado). Scrub oczyszcza skórę, wygładza ją i chroni przed odwodnieniem.

W 2017 roku manufaktura przeniosła się do nowej, nowoczesnej i większej siedziby w Szczecinie. Rośnie produkcja kosmetyków, stale powstają nowe receptury. Wszystkie są twrzone z dbałością o najwyższą jakość składników.

Wybór surowców i połączenie ich w idealną recepturę, umiejętność takiego dobrania składników, by uzyskać efekt synergii ich działania to nasze codzienne zmaganie w drodze do doskonałości

– deklarują założycielki firmy