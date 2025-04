Trendy kosmetyczne na TikToku nie mają końca. Teraz, kiedy jesień tuż za rogiem i nasza rutyna pielęgnacyjna wymaga aktualizacji, użytkownicy codziennie dostarczają nam cenne wskazówki, jak utrzymać skórę w dobrej kondycji i przejść przez chłodniejsze dni bez szwanku. Jak wszystkie wiemy — mróz, deszcz, ogrzewane pomieszczenia, ani trochę jej nie sprzyjają i bez odpowiedniej troski staje się sucha, matowa i mało elastyczna. Jednak w tym okresie powinnyśmy skupić się nie tylko na pielęgnacji twarzy i ciała, ale też na dłoniach, a dokładniej — paznokciach i skórkach, które często pozostawiamy bez opieki.

Zazwyczaj ograniczamy się do wsmarowania kremu nawilżającego, natomiast jeśli chcemy, żeby nasza płytka była zdrowa i mocna, a skórki nawilżone, gładkie i miękkie, musimy zadbać o nie osobno. Pomocny będzie slugging - najnowszy trend, który obecnie jest gorącym tematem na popularnej platformie. Jest bezpieczny i jak potwierdzają użytkownicy, którzy przyjęli go do siebie — robi cuda z paznokciami.

Slugging paznokci — co to jest i na czym polega?

Slugging paznokci to nic innego jak smarowanie skórek wazeliną kosmetyczną. Zabieg nie jest rewolucyjny (możliwe, że wiele z nas robiło to już wcześniej), ale jest przepustką do zadbanych, zdrowych, mocnych paznokci i miękkich skórek. Płytki przestaną się kruszyć i rozdwajać. Trend spopularyzował dr Charles @drcharlesmd1, który w kilkunastosekundowym filmiku daje wskazówki, jak i kiedy dokładnie to robić, żeby uzyskać najlepsze efekty. Zobaczcie:

Sugeruje, aby kosmetyk nakładać na skórki tuż przed snem, najlepiej codziennie. Zabieg nie jest wymagający i zajmuje kilka sekund, ale robiony regularnie, zmieni twoje paznokcie nie do poznania. Niektórzy użytkownicy przed aplikacją wazeliny wmasowują olejek, który ma zapewnić dodatkową porcję wilgoci. Dla maksymalnych korzyści warto robić regularnie peeling i zakładać na noc rękawiczki bawełniane — efekt będzie imponujący.

