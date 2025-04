Która z nas potrafi oprzeć się bosko pachnącym kosmetykom? Chyba żadna! Na szczęście możemy to robić bezkarnie i nie liczyć kalorii. W kolekcjach marek kosmetycznych pojawiło się sporo nowości o słodkich kolorach i zapachach. W naszym przeglądzie znajdziecie m.in. balsam pachnący watą cukrową, masło o zapachu gorzkiej czekolady, czekoladowy kawior do kąpieli czy dodające uroku błyszczące perełki do policzków.

Zapach i wygląd to te cechy, na które większość z nas najczęściej zwraca uwagę wybierając kosmetyki. Warto sprawić sobie odrobinę słodkiej przyjemności tej wiosny!



