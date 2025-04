Wiele kobiet uważa, że ma suchą skórę. Jednak bardzo często okazuje się, że problem został źle zdiagnozowany. Bardzo często sucha skóra jest mylona z odwodnioną. Zastanawiacie się, jaka jest między nimi różnica? Już tłumaczymy!

Jaka jest różnica między skórą suchą a odwodnioną?

Niestety prawidłowe rozpoznanie nie jest takie łatwe. Jednak jest kilka cech szczególnych, które mogą nam nieco ułatwić to zadanie. Zobaczcie, jakie są między nimi różnice!

Skóra odwodniona:

problem dotyczy jedynie twarzy

skórze brakuje wody

towarzyszy jej sporadyczne ściągnięcie

dotyczy wszystkich typów skóry

Skóra sucha:

problem dotyczy całego ciała

skórze brakuje wody i lipidów

towarzyszy jej ciągłe uczucie ściągnięcia

dotyczy jednego typu skóry

Skóra odwodniona nie posiada odpowiedniej ilości wody w naskórku. Ten problem dotyczy wszystkich rodzajów skóry - suchy, normalnej, tłustej i mieszanej. Jednaj jeżeli towarzyszy skórze suchej jest efektem uszkodzenia płaszcza lipidowego. W przypadku osób ze skórą tłustą, normalną lub mieszaną, najprawdopodobniej winna jest niewłaściwa pielęgnacja (niedostateczne nawilżenie) lub zła dieta (uboga w wodę). Na pierwszy rzut okaz może wydawać się, że różnica nie jest duża. Jednak okazuje się, że jedną z nich trzeba nawilżać, a drugą... nie.

Jak dbać o skórę suchą, która jest odwodniona?

Prawidłowy płaszcz lipidowy składa się z komórek ochronnych i cementu komórkowego, który go uszczelnia. Jeżeli skórze brakuje cementu lub jego skład jest nieprawidłowy, sprawia, że "mur" chroniący skórę staje się dziurawy. Wtedy pojawia się problem nadmiernego parowania wody, dlatego skóra sucha jest bardzo często również odwodniona. Takiej skóry nie należy nawilżać, to jak nalewanie wody do sitka. Najpierw trzeba uszczelnić płaszcz, używając preparatów z zawartością lipidów.

Podstawą pielęgnacji takiej skóry jest regeneracja. W aptekach znajdziecie duży wybór kosmetyków, które poradzą sobie z tym problemem. Najważniejsze, aby w składzie miały witaminę E, nienasycone kwasy tłuszczowe i ceramidy.

Jak dbać o skórę odwodnioną?

W przypadku skóry odwodnionej najważniejsze jest nawilżanie! Tutaj należy skupić się na uzupełnieniu wody i dostarczeniu substancji, które ułatwią jej wiązanie w skórze. W kosmetykach do pielęgnacji powinien znaleźć się kwas hialuronowy, witamina C i mocznik.

