Skóra łojotokowa, zwana też po prostu tłustą, to problem, z którym boryka się wiele osób, nie tylko w okresie dojrzewania, ale także w dorosłym życiu. Charakteryzuje się nadmiernym wydzielaniem sebum, co prowadzi do rozszerzonych porów i częstego występowania niedoskonałości. Cera łojotokowa może wyglądać na zaniedbaną, pomimo że stosujesz wiele kosmetyków. Choć pielęgnacja takiej skóry może być wyzwaniem, odpowiednie produkty i nawyki pielęgnacyjne mogą znacząco poprawić jej kondycję. Sprawdź, jak o nią zadbać!

Skóra łojotokowa to nic innego jak konsekwencja nadaktywności gruczołów łojowych. Jest ona często grubsza, ma bardziej widoczne, mocno rozszerzone pory, a także skłonność do zaskórników i stanów zapalnych.

Osoby z cerą tłustą często skarżą się na to, że zaczyna ona się mocno błyszczeć już kilka godzin po oczyszczeniu. Jest też nieprzyjemna w dotyku. Choć może wydawać się, że nadmiar sebum jest problemem, warto wiedzieć, że łój skórny odgrywa ważną rolę w ochronie skóry przed czynnikami zewnętrznymi oraz w utrzymaniu nawilżenia. Problem pojawia się, gdy jego produkcja jest zbyt intensywna.

Pamiętaj, że skóra łojotokowa to nie to samo co łojotokowe zapalenie skóry. Ta druga przypadłość jest chorobą dermatologiczną i ma inne przyczyny oraz objawy (m.in. świąd, rumień i mocne łuszczenie się skóry), dodatkowo leczy się ją specjalistycznymi kosmetykami oraz pod opieką lekarza. W przypadku skóry tłustej najczęściej wystarczy odpowiednia pielęgnacja i nie ma potrzeby zgłaszania się do specjalisty.

fot. Skóra łojotokowa często nazywana jest tłustą/Adobe Stock, Maridav

Skóra łojotokowa nie musi być wynikiem jedynie nieprawidłowej pielęgnacji, choć często jest jej konsekwencją. Za występowanie problemów z nadmiernym wydzialeniem sebum odpowiada często także stres, niezdrowa, bogata w przetworzone produkty dieta, a także zmiany i zaburzenia hormonalne.

Szczególnie wzrost poziomu androgenów (męskich hormonów) może być przyczyną nadprodukcji sebum. Dlatego skóra łojotokowa często pojawia się w okresie dojrzewania, ale może również występować u dorosłych, zwłaszcza w wyniku zmian hormonalnych, np. przed miesiączką.

Pamiętaj, że zbyt agresywne oczyszczanie skóry oraz brak odpowiedniego nawilżenia może pogorszyć stan skóry. Paradoksalnie, nadmierne odtłuszczanie skóry prowadzi do jej odwodnienia, a to z kolei pobudza gruczoły łojowe do jeszcze intensywniejszej pracy.

Kluczem do właściwej pielęgnacji tłustej cery jest balans pomiędzy oczyszczaniem a nawilżaniem. Skóra łojotokowa, mimo nadmiernej produkcji sebum, również potrzebuje nawilżenia. Zaniedbanie tego etapu pielęgnacji prowadzi do odwodnienia, co może paradoksalnie nasilić problem.

Pielęgnacja skóry łojotokowej to przede wszystkim oczyszczanie. Wybieraj delikatne żele i pianki myjące, które usuną nadmiar sebum, nie powodując jednocześnie podrażnień ani przesuszenia. Unikaj produktów zawierających agresywne składniki myjące bądź alkohol.

Równie ważne jest tonizowanie skóry po myciu, aby przywrócić jej prawidłowe pH i uniknąć uczucia ściągnięcia. W ciągu dnia sięgaj po lekkie mgiełki do twarzy, natomiast wieczorem wybieraj produkty zawierające kwas salicylowy lub glikolowy, które pomagają w złuszczaniu martwych komórek naskórka i oczyszczaniu porów.

Czytaj też: jak stosować kwasy na twarz?

Nie zapominaj też o nawilżaniu. Sięgaj po lekkie, beztłuszczowe kremy z kwasem hialuronowym, niacynamidem oraz cynkiem. Codziennie stosuj także kremy z filtrem SPF, ponieważ słońce także może negatywnie wpływać na stan skóry.

Przynajmniej raz w tygodniu dobrze jest zadbać o złuszczaniu naskórka za pomocą peelingów enzymatycznych lub chemicznych (z kwasami AHA/BHA) pomoże usunąć martwe komórki i zapobiegnie zatykaniu porów. Stosuj peelingi 1-2 razy w tygodniu, unikając zbyt częstego stosowania, które może podrażnić skórę. Unikaj też peelingów ziarnistych, które mogą podrażnić skórę i nasilić objawy trądziku.

W pielęgnacji skóry tłustej warto unikać także ciężkich kremów o tłustej konsystencji, które mogą zatykać pory. Produkty na bazie alkoholu również nie są wskazane, ponieważ nadmiernie wysuszają skórę, co prowadzi do zwiększonej produkcji sebum. Unikaj też kosmetyków zawierających silikony, które mogą pogarszać stan cery tłustej, utrudniając jej oddychanie.

Najlepsze do pielęgnacji skóry łojotokowej są dermokosmetyki, które nie tylko pielęgnują, ale także przywracają równowagę i pomagają w łagodzeniu charakterystycznych cech skóry tłustej. Warto także udać się do apteki i zapytać o polecane produkty.

1. Caudalie Vinopure Purifying Toner

Tonik z naturalnymi kwasami AHA i olejkami eterycznymi pomaga oczyścić skórę z zanieczyszczeń i nadmiaru sebum. Działa także delikatnie złuszczająco, nie podrażniając skóry. Możesz go stosować zarówno w porannej, jak i wieczornej pielęgnacji. Dobrym pomysłem jest też stosowanie go zamiennie z innym tonikiem, który tego efektu złuszczającego nie posiada.

Cena: ok. 80 zł

2. Vichy Normaderm Phytosolution Double-Correction Daily Care

To lekki krem o podwójnym działaniu, który nawilża, redukuje wypryski oraz reguluje produkcję sebum. Jest to produkt idealny do codziennej pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej. Szybko się wchłania i utrzymuje poziom nawilżenia przez cały dzień. Jest odpowiedni dla cery wrażliwej i skłonnej do podrażnień, a także dla skóry alergicznej.

Cena: ok. 120 zł

3. The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%

Serum z wysoką zawartością niacynamidu i cynku reguluje wydzielanie sebum, zmniejsza widoczność porów oraz działa przeciwzapalnie. Idealne dla osób z trądzikiem i rozszerzonymi porami. Możesz po niego sięgać zarówno rano, jak i wieczorem. Dobrze współpracuje z kremami oraz makijażem. Warto łączyć do z produktami z SPF.

Cena: ok. 50 zł

4. Bioderma Sébium Mat Control

To lekki krem matujący, który nawilża skórę, jednocześnie regulując nadmierną produkcję sebum. Zawiera składniki ograniczające błyszczenie skóry oraz zapewniające długotrwałe matowe wykończenie. Skóra po jego użyciu jest miękka i promienna, a w ciągu dnia nie wybłyszcza się nadmiernie. Choć posiada delikatny zapach, jest to produkt hipoalergiczny, idealny dla posiadaczy cery wrażliwej.

Cena: ok. 70 zł

5. CeraVe SA wygładzający żel do mycia dla skóry szorstkiej, z grudkami, suchej

Delikatny żel myjący dedykowany zarówno do pielęgnacji ciała, jak i twarzy. Myje i złuszcza naskórek bez naruszania bariery ochronnej. Zawartość kwasu salicylowego i hialuronowego dodatkowo wspiera utrzymanie prawidłowej równowagi, zmniejsza widoczność niedoskonałości oraz zmniejsza pory. Nie pozostawia uczucia ściągnięcia.

Cena: ok. 75 zł

6. Emolium A-Topic, trójaktywna emulsja do kąpieli

Jeśli jesteś fanką kąpieli w wannie, ten produkt będzie idealny. Wystarczy jedna miarka, aby ukoić wrażliwą, podrażnioną skórę ze skłonnością do przetłuszczania czy atopii. Pielęgnuje ciało, zmniejszając rumień i niwelując niedoskonałości na plecach, pośladkach czy tzw. potówki na nogach.

Cena: ok. 40 zł

7. La Roche-Posay Effaclar Gel żel myjący do twarzy

Delikatny żel oczyszczający do skóry tłustej i trądzikowej. Skutecznie usuwa nadmiar sebum, jednocześnie nie przesuszając skóry. Zawiera wodę termalną oraz jest wolny od barwników, mydeł czy alkoholu. Skutecznie nawilża, oczyszcza, a przy tym nie narusza mikrobiomu skóry. To produkt hipoalergiczny, dedykowany posiadaczom cery tłustej, ale także wrażliwej czy alergicznej.

Cena: ok. 90 zł

fot. Skóra łojotokowa: kosmetyki/mat. prasowe

