Jak przygotować skórę do nałożenia samoopalacza?

Odpowiednie przygotowanie skóry przed aplikacją samoopalacza zapobiega powstawaniu zacieków, ułatwia aplikację, a także sprawia, że produkt nakłada się równomiernie i nie zostawia nieestetycznych plam. Dlatego przed nałożeniem samoopalacza zalecamy dokładne oczyszczenie skóry oraz wykonanie peelingu rękawicą GLOV Tan Away, szczególnie w okolicy kolan i łokci, ponieważ w tych miejscach skóra zazwyczaj jest najbardziej sucha i zrogowaciała. Rewolucyjna rękawica peelingująca usuwa martwe komórki skóry, które zbyt intensywnie łapią kolor oraz zapobiega powstawaniu efektu pomarańczy.

Jak nakładać samoopalacz?

Wiele osób ma problem z aplikacją samoopalacza, gdyż nawet najlepsza pianka, spray czy balsam potrafi pozostawić plamy, smugi i przebarwienia. Dlatego idealna do aplikacji jest GLOV Tan Mitt, rękawica do nakładania produktów samoopalających. Ta rewolucyjna rękawica idealnie dopasowuje się do dłoni i nie zsuwa, dzięki czemu zabezpiecza dłonie i paznokcie przed zabrudzeniem. Samoopalacz najlepiej nakładać równomiernie, delikatnie, ale pewnie wmasowując produkt w suchą skórę aż do jego pełnego wchłonięcia. Zdecydowanie nie polecamy używać przed aplikacją balsamów czy maseł i innych tłustych kosmetyków.

Ważnym czynnikiem przemawiającym za użyciem Tan Mitt jest również to, że rękawica nie tylko nie wchłania produktu, ale wręcz sprawia, że użycie kosmetyku jest minimalne. Oszczędność pieniędzy i ekologia w jednym!

Jak dobrać właściwy odcień opalenizny?

Dobór właściwego odcienia nie jest prosty, zwłaszcza u osób o fototypie 1 i 2. Najlepiej zacząć od samoopalacza o jasnym odcieniu, a następnie stopniowo powtarzać aplikację, aż do momentu uzyskania ciemniejszego kolorytu.

Dla ciemniejszych karnacji najlepszy odcień średni, odcień ciemny powinny stosować wyłącznie osoby o naturalnie ciemniejszej karnacji, gdyż uzyskany efekt może być nienaturalny i szpecić zamiast upiększać. Oczywiście należy mieć w pamięci, że ostateczny kolor jest także zależny od naszego własnego odcienia skóry, ilości nałożonego produktu, jak również częstotliwości stosowania. Jest to bardzo indywidualna kwestia.

Pielęgnacja skóry po nałożeniu samoopalacza

Trwałość efektu samoopalacza może skutecznie spędzać sen z powiek, ale odpowiednia pielęgnacja sprawia, że możemy przedłużyć piękny koloryt skóry. Wystarczy tylko regularnie stosować delikatny peeling rękawicą GLOV Tan Away aby uniknąć marmurkowatości suchej skóry i pozbyć się niepotrzebnych smug. Z kolei energicznym masażem można usunąć całkowicie samoopalacz.

Gotowa na sezon krótkich sukienek i odsłoniętych ramion. Mamy nadzieję, że tak.