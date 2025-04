Może być do rzęs, włosów, twarzy lub ciała. Może mieć działanie nawilżające, przeciwzmarszczkowe, zwężające pory, regulujące wydzielanie sebum, antycellulitowe, wygładzające. Mowa o serum - najbardziej skutecznym kosmetyku do pielęgnacji. Co to takiego?

Reklama

Serum działa o wiele silniej niż krem, a przy tym ma lżejszą konsystencję (bardzo często występuje w postaci żelu lub emulsji). Serum zawiera również większe stężenie składników aktywnych niż krem, a co za tym idzie jest droższe. Nie znaczy to jednak, że musi zrujnować Twój budżet, na rynku bardzo dobre serum znajdziecie już w granicach 20-30 zł.

Najlepiej stosować jest kilkutygodniowe kuracje, w zależności od potrzeb - na oczyszczoną skórę twarzy nakładamy niewielką ilość serum, dopiero potem nakładamy krem. Pamiętajcie, że serum nie posiada filtrów przeciwsłonecznych, warto o tym pomyśleć wybierając nawilżający krem do twarzy.

Reklama



Więcej o pielęgnacji:

Kuracje przeciw wypadaniu włosów

Nawilżające kremy pod oczy - przegląd

Tanie maseczki do twarzy - przegląd



W naszej galerii znajdziecie przegląd serum: