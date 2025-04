Chyba żadna z nas nie odważy się wystąpić w szortach bez wcześniejszego zastosowania samoopalacza albo balsamu brązującego. Po zimie skóra jest blada, nierzadko szara lub sina - zwyczajnie brzydka. Zresztą, muśnięte słońcem ciało wygląda po prostu lepiej - jest bardziej apetyczne, szczupłe i mniej na nim widać niedoskonałości.

No tak, tylko co zrobić, żeby skóra po samoopalaczu wyglądała jak z reklamy? Plamy, zacieki, przebarwienia. Ma to chyba za sobą każda z nas. I nawet jeśli mamy spore doświadczenie w jego nakładaniu, to i tak nie jesteśmy w stanie zupełnie ustrzec się przed drobnymi wpadkami.

Samoopalacze mają jeszcze jedną wadę - paskudnie pachną. Niestety, nawet jeśli w opakowaniu zapach wydaje ci się znośny, to po nałożeniu, w kontakcie ze skórą, zaczyna się problem. Na szczęście samoopalacz możesz przygotować sama w domu, z naturalnych składników o naturalnych zapachach.

Przepis na domowy samoopalacz:

łyżka oleju kokosowego

łyżka kakao

2 łyżki masła shea

pół łyżeczki gałki muszkatołowej

Rozpuść olej kokosowy i masło shea w kąpieli wodnej. Gdy mieszanka ostygnie, dodaj do niej kakao i gałkę muszkatołową. Całość odstaw do lodówki na kilkanaście minut, czekając aż masa zastygnie z wierzchu. Następnie zmiksuj całość za pomocą miksera do momentu, aż masło stanie się jednolicie jasnobrązowe.

Masło brązujące na bazie kakao nada skórze efekt delikatnej opalenizny. Taki domowy kosmetyk jest naturalny i bezpieczny - nie spowoduje smug i przebarwień. I co najważniejsze, jest wolny od specyficznego, chemicznego zapachu. Ma tylko jeden minus - musimy używać go codziennie, jeśli chcemy cały czas cieszyć się piękną skórą.