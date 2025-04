Samoopalacz, uroczo nazywany „słońcem w tubce", to prawdziwie magiczny kosmetyk - dzięki niemu skóra zyskuje piękny, słoneczny odcień, bez narażania jej na ekspozycję na promienie UV. A wiadomo, opalone ciało wygląda bardziej seksownie, apetycznie i szczupło.

Niestety, produkty samoopalające mają również wady. Po pierwsze, zdarza się, że trudno je równomiernie nałożyć, co najczęściej kończy się smugami i plamami, a po drugie większość z nich ma niezbyt przyjemny zapach. Jaki więc powinien być najlepszy samoopalacz? I jak radzić sobie z jego nałożeniem, aby skóra wyglądała na muśniętą słońcem?

Wybrałyśmy 6 produktów w różnych kategoriach cenowych, które warto przetestować - ceny zaczynają się od 12 złotych, a kończą na 159 złotych.

Samoopalacz Bronzing Mousse, St. Tropez

Pianka marki St. Tropez dopasowuje się do indywidualnego odcienia skóry. Nie klei się, nie pozostawia smug. Szybko się wchłania i wysycha. Na efekty również nie trzeba długo czekać - skóra staje zyskuje piękną opaleniznę już po pierwszym użyciu.

Cena: 119 zł. Do kupienia w perfumeriach Douglas.

Samoopalacz Sun Ozon, Rossmann

Samoopalacz w spray'u to świetne rozwiązanie dla tych z was, którym wiecznie brakuje czasu. To jedyna wersja kosmetyku samoopalającego, który można aplikować bezpośrednio na ciało. Pamiętaj jednak, że to najtrudniejszy produkt w obsłudze - zarezerwowany raczej dla tych z doświadczeniem.

Cena: 12 zł. Do kupienia w drogeriach Rossmann.

Samoopalacz Magic Bronze, Bielenda

Samoopalacz w piance ma to do siebie, że efekt jaki nadaje skórze można stopniować - pierwsza aplikacja to delikatnie opalone ciało, czwarta to już iście brazylijska. Dobrze się rozprowadza się co minimalizuje powstawanie smug, zacieków czy plam.

Pianka jest bardzo wydajna, łatwa w obsłudze, błyskawicznie się wchłania i pielęgnuje skórę. Dostępna w dwóch wersjach: do jasnej i śniadej karnacji.

Cena: 19 zł. Do kupienia w większości drogerii.

Samoopalacz Tanning Mousse, St. Moriz

Samoopalacz w musie dostępny jest w dwóch odcieniach - do jasnej i ciemniejszej karnacji. Dzięki lekkiej formule dobrze się rozprowadza i niemal od razu wchłania. Nie pozostawia smug ani zacieków, nadaje skórze naturalny kolor opalenizny.

Cena: 49 zł. Do kupienia w drogeriach internetowych.

Samoopalacz Airbrush, Fake Bake

Kolejna propozycja samoopalacza w spray'u - tym razem od kultowej marki Fake Bake. To, co go wyróżnia, to 360-stopniowy rozpylacz, który umożliwia aplikację produktu pod każdym kątem. Ma szybkoschnącą formułę i piękny, cytrusowy zapach. Nadaje się również do stosowania na twarz.

Cena: 139 zł. Do kupienia w drogeriach internetowych.

Pianka samoopalająca Coconut Glow, Tan Expert

Pianka ma lekką konsystencję i błyskawicznie się wchłania zapewniając piękną opaleniznę. Zawiera wodę kokosową, która wykazuje działanie nawilżające, więc idealnie sprawdzi się dla osób z suchą skórą.

Cena: 159 zł. Do kupienia w drogeriach internetowych.

Aktywnym składnikiem samoopalaczy jest dihydroksyaceton, związek o charakterze cukrowym, tak zwany DHA. To on jest odpowiedzialny za przyciemnienie skóry. Stosowanie samoopalaczy jest całkowicie bezpieczne - DHA to związek delikatny, rzadko wywołujący podrażnienia, ponieważ działa tylko na poziomie zewnętrznej warstwy naskórka. Niestety, jest też odpowiedzialny za niezbyt ładny zapach skóry, który uwalnia się mniej więcej godzinę po aplikacji samoopalacza.

Dla przykładu, balsamy brązujące zawierają od 2 do 3% DHA zaś samoopalacze od 4 do 5%. To sprawia, że samoopalacze działają o wiele szybciej, ale istnieje również większe prawdopodobieństwo powstania smug i zacieków.

Nadzieją są balsamy z erytrulozą, nową substancją wprowadzoną do kosmetyków kilka lat temu. Wykazuje ona podobne właściwości do DHA, jednak charakteryzuje się dużo większą stabilnością. Produkty z tym składnikiem są prawie bezwonne, jednak na pierwsze efekty trzeba czekać około doby. Opalenizna jest za to bardziej równomierna i naturalna.

Zacznijmy od tego, że jeśli nie miałaś wcześniej do czynienia z kosmetykami samoopalającymi, powinnaś zacząć od balsamów brązujących - dają delikatniejszy efekt i są łatwiejsze w użyciu.

Jeśli masz już pierwsze testy za sobą, zacznij od wybrania odpowiedniej dla siebie formuły - samoopalacze występują w formie balsamu, olejku, piance i musie. Najczęściej dostępne są w dwóch odcieniach - do jasnej i ciemnej karnacji.

Aplikację samoopalacza najlepiej zostawić sobie na wieczór. Musisz być przygotowana na to, że 15 minut przed snem nie wystarczy - to zbyt mało czasu, aby produkt całkowicie się wchłonął. Naszym zdaniem, powinnaś zarezerwować sobie minimum 2 godziny.

Zacznij od porządnego peelingu - to, czy będzie to peeling cukrowy czy solny, nie ma większego znaczenia. Ważne jest, żeby w swoim składzie nie zawierał olejków, które mocno natłuszczą skórę - olejki stworzą film, przez który żaden samoopalacz nie będzie miał szansy zadziałać. Akcję golenie lub depilację zrób dzień (lub dwa) wcześniej przed planowaną aplikacją samoopalacza - skóra podrażniona depilacją odzyska równowagę. Na 30 minut przed aplikacją wszystkie miejsca z bardziej przesuszoną skórą, czyli łokcie, kolana czy skórę wokół kostek, zabezpiecz cienką warstwą kremu nawilżającego. Dłonie również posmaruj kremem nawilżającym - niektóre z najlepszych samoopalaczy reagują bardzo szybko - dzięki temu unikniesz pomarańczowego zabarwienia. Do aplikacji możesz też użyć gumowych rękawiczek. Zacznij od stóp i przesuwaj się w górę, nigdy odwrotnie. Do aplikacji samoopalacza na plecach poproś kogoś do pomocy. Wcieraj go dokładnie, kolistymi ruchami w każdy milimetr ciała.

Tutaj znajdziesz kultowe samoopalacze. Pobierz do Wizaż24 rabat na najlepszy dla siebie produkt.

Niestety, sztuczna opalenizna nie jest na zawsze. Aby ciało prezentowało się apetycznie jak najdłużej, najważniejsze jest regularne i systematyczne nawilżanie ciała. Przydadzą się w tym mocno odżywcze balsamy do ciała.

Po 3-4 dniach skóra zaczyna blednąć. Może zdarzyć się tak, że samoopalacz będzie schodził nierówno - najczęściej spowodowane jest to niedostatecznym nawilżeniem ciała. Trzeba wtedy wykonać peeling ciała, nawilżyć ciało i kolejnego dnia zaaplikować samoopalacz ponownie.

Nawet najlepszym zdarzają się niedociągnięcia. Smugi i plamy powstają w miejscach, gdzie preparat został nierówno rozprowadzony, albo gdzie skóra jest grubsza. Możesz je rozjaśnić, przemywając te miejsca wacikiem nasączonym wodą utlenioną lub sokiem z cytryny.

Białe plamy czy smugi to miejsca, które pominęłaś. Najlepiej wyrównać je samoopalaczem rozcieńczonym mleczkiem kosmetycznym.

