Niestety zimą nasza skóra nie zachwyca! Jest blada, bardzo często przesuszona i szorstka. Jak sprawić, aby w Sylwestra wyglądała zachwycająco? Wystarczy tylko jeden kosmetyk! Balsam, mgiełka lub pyłek rozświetlający - najlepiej, jeżeli będzie miał właściwości koloryzujące!

Balsamy rozświetlające kojarzą się głównie z gorącym latem, ale warto przypomnieć sobie o nich również w czasie Sylwestra i Karnawału. Jednak przygotowania do imprezy warto zacząć już kilka dni wcześniej. Warto wtedy posmarować ciało balsamem brązującym - dzięki temu połyskujące drobinki będą prezentowały się jeszcze lepiej. Jeżeli nie lubicie lub nie macie ochoty na wklepywanie w siebie produktów trwale brązujących, wybierzcie balsam rozświetlająco-brązujący. Zamaskuje wszelkie niedoskonałości (naczynka i siniaki), a dodatkowo doda skórze blasku.

Chcecie uzyskać jedynie subtelne rozświetlenie w okolicy dekoltu? Postawcie na mgiełkę lub błyszczący pył w pięknym opakowaniu z atomizerem. My jesteśmy zachwycone tym ostatnim!

10 najlepszych nowości kosmetycznych 2015 roku

Kosmetyki w kolorach 2016 roku

12 rzeczy, które zrozumie dziewczyna z długimi włosami

1 z 14 Rozświetlająca mgiełka do ciała The Body Shop, cena, ok. 79 zł

2 z 14 Suchy olejek z drobinkami Guinot, cena, ok. 143,50 zł

3 z 14 Rozświetlający balsam do ciała Lirene, cena, ok. 19 zł

4 z 14 Rozświetlający pyłek do ciała Douglas, cena, ok. 59 zł

5 z 14 Złoty olejek z drobinkami Nuxe, cena, ok. 101 zł

6 z 14 Rozświetlający balsam do ciała The Body Shop, cena, ok. 69 zł

7 z 14 Rozświetlający pyłek do ciała i włosów The Sparkler The Body Shop, cena, ok. 79 zł

8 z 14 Koloryzująco-rozświetlający balsam do ciała Pat&Rub, cena, ok. 45 zł

9 z 14 Ujędrniające serum z pyłkiem opalizującym Dr Irena Eris, cena, ok. 85 zł

10 z 14 Rozświetlający balsam brązujący AA Prestige, cena, ok. 49 zł

11 z 14 Olejek pod prysznic z drobinkami Nuxe, cena, ok. 40 zł

12 z 14 Balsam brązujący z drobinkami St. Moritz, cena, ok. 49 zl

13 z 14 Dwufazowy olejek z rozświetlającymi drobinkami do twarzy i ciała Collistar, cena, ok. 99 zł