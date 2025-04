Rozstępy w ciąży najczęściej pojawiają się na brzuchu, piersiach, udach i biodrach. Tworzą się dokładnie z tych samych powodów, co rozstępy u osób z dużą aktywnością fizyczną lub nastolatków w okresie wzrostu. Powstają w skórze właściwej (dlatego tak trudno je zlikwidować) w wyniku nadmiernego rozciągania się skóry.

Intensywnie rozciągana skóra nie nadąża z produkcją wystarczającej ilości włókien kolagenowych, co oznacza, że jej struktura ulega znacznemu osłabieniu.

Pierwsze rozstępy pojawiają się w II trymestrze i najczęściej objawiają się swędzeniem skóry. Później widoczne stają się pionowe lub poziome, czerwone lub białe wypukłe, pręgowane zmiany o nierównych brzegach.

Jak uniknąć rozstępów w ciąży?



Rozstępów w ciąży można uniknąć (albo przynajmniej sprawić, że będą mniej widoczne) dzięki regularnemu stosowaniu kremów połączonych z masażem - dłonią i zimnymi prysznicami.

Kremy na rozstępy

Dobry krem na rozstępy w swoim składzie powinien zawierać mocno nawilżające i odżywiające składniki: masło shea, masło kakaowe, witaminę E, glicerynę, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej oraz olej ze słodkich migdałów i jojoba, które pobudzają produkcję kolagenu i elastyny a tym samym poprawiają elastyczność skóry.

Kluczem do sukcesu jest ich regularne stosowanie - wcieraj je codziennie (najlepiej rano i wieczorem) okrężnymi ruchami.

fot. Adobe Stock

Masaż

Stosowanie kremu albo olejku obowiązkowo należy połączyć z masażem. Wykonuj go codziennie, przez kilka minut. Najlepiej wykonywać go okrężnymi ruchami, aż do całkowitego wchłonięcia się kosmetyku.

Odpowiednia dieta

Jedzenie „za dwóch" w ciąży nie ma racjonalnego wytłumaczenia. Oczywiście, wzrost masy ciała jest nieunikniony, ale powinien być świadomy i mieścić się w granicach rozsądku. Jeśli w ciąży przytyjesz 10-15 kg masz większe prawdopodobieństwo, że unikniesz rozstępów.

Zimne prysznice

Masaż ciała zimnym strumieniem wody ma zbawienny wpływ na jędrność ciała. Codziennie pod prysznicem masuj brzuch, uda, pośladki i biodra przez 2-3 minuty.

Co na rozstępy po ciąży?

Niestety, czasami mimo regularnego stosowania kremów i masaży, rozstępy i tak się pojawią - wpływ na to mają nie tylko czynniki hormonalne, ale również predyspozycje genetyczne.

Jeśli udało ci się uniknąć rozstępów w ciąży, pamiętaj, że mogą się one pojawić dopiero po porodzie, np. na piersiach, w których gromadzi się dużo pokarmu.

Jeśli zauważyłaś u siebie rozstępy, zacznij działać od razu - świeże o wiele łatwiej i szybciej zlikwidować, niż te, które mają już parę lat. Jeśli karmisz piersią, wybieraj bezpieczne kosmetyki przeznaczone dla kobiet karmiących.

