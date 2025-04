Lata lecą a kolor zębów też się zmienia. Duży wpływ ma na to nasze odżywianie, między innymi dieta. Niektóre barwniki zawarte w produktach, które spożywamy przyczyniają się do powstawania przebarwień oraz plam na zębach. Natomiast żółty kolor zębów to wizytówka palaczy, miłośników kawy i wina. Jak dotąd sięgaliśmy po pasty wybielające lub decydowaliśmy się na wizytę u stomatologa, która do najtańszych nie należy. Co w takim razie wybrać? Czy jest jakaś alternatywa? Które produkty nadają się do bezpiecznego dbania o swój uśmiech w domu?

Na ratunek przychodzi Rossmann który niedawno wprowadził kilkanaście nowych produktów do wybielania zębów w tym Hit Instagrama Coco Glam. Jest to marka która istnieje na polskim rynku od 2016 roku. Firma została wyróżniona nagrodami Kobieca Marka Roku 2020 i Orły Stomatologii 2020. Produkty, które oferuje są innowacyjne oraz bezpieczne dla zębów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Obecnie w asortymencie drogerii sprzedawane są 3 flagowe wybielacze do zębów:

Coco Glam Activated Organic Charcoal

Jest to bardzo znany i lubiany produkt. Jest on sprzedawany w internecie od kilku lat, lecz stacjonarnie dopiero teraz jest dostępny w drogeriach. Drobny, czarny proszek do wybielania zębów w domu? Tak! Sekretnym składnikiem jest w nim aktywny węgiel w utlenionej wersji, zdolnej do pochłaniania różnych substancji i zanieczyszczeń. Produkt jest stworzony z 4 naturalnych składników. Jest on nietoksyczny dla ludzi i nieszkodliwy dla zębów, ponieważ nie pochłania budujących je minerałów, nie ingeruje też w szkliwo ani w ich strukturę. Coco Glam to w 100% naturalny proszek do wybielania zębów. Za jego skuteczność odpowiada aktywny węgiel organiczny z drzewa kokosowego, który myje zęby, wzmacnia szkliwo i oczyszcza jamę ustną. Bez udziału substancji chemicznych i polepszaczy! W drogerii możemy kupić go w dwóch wersjach - bezwonnej i miętowej.

Jednak prawdziwym hitem jest Coco Glam Teeth Whitening Kit

To nakładkowe wybielanie zębów za pomocą bezpiecznych żeli i smartphona. Brzmi absurdalnie lecz naprawdę działa! Innowacyjna wybielająca nakładka na zęby LED z diodami jest zasilana przez telefon. Moc 16 diod Led zmieni twój uśmiech w ten godny gwiazdy. Kuracja z Coco Glam Teeth Whitening Kit to bezbolesna oraz bezpieczna kuracja wybielająca zęby w warunkach domowych. Została opracowana wspólnie z ekspertami dentystycznymi w Polsce. Nie zawiera ona nadtlenku wodoru, dlatego jest łagodna dla zębów oraz dziąseł. Trzy aplikatory to aż 480 minut wybielania. Jedna sesja wybielająca trwa 16 minut. Nakładka jest wodoszczelna i można ją myć. Kilka aplikatorów umożliwia stosowanie jednej kuracji przez wszystkich domowników – jeden wydatek, a ty i twój partner możecie cieszyć się idealnym uśmiechem!

Produkty Coco Glam znajdziecie na stronie producenta www.cocoglam.pl oraz w każdej drogerii Rossmann w Polsce. Obecnie trwa na nie promocja! Coco Glam Activated Organic Charcoal kupisz za 47,99 zł (zamiast 59,99 zł), a zestaw LED za 159,99 zł (zamiast 199, 99 zł).

